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У Француској због врућина издато друго највише упозорење због врућина

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 13:36

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Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Француска национална метеоролошка служба Метео Франс издала је за сутра друго највише упозорење због високе температуре за 80 департмана у континенталном дијелу земље.

Очекује се да ће температуре премашити 35 степени, а у појединим регијама достићи и 40 степени Целзијусових.

Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а Шпанија, Португалија, Француска, Италија и Грчка су међу најтеже погођеним земљама, преноси Срна.

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Тагови :

врућине

Француска

преминули од врућине

Упозорење

наранџасто упозорење

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