У Француској због врућина издато друго највише упозорење због врућина

Аутор:АТВ редакција
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Француска национална метеоролошка служба Метео Франс издала је за сутра друго највише упозорење због високе температуре за 80 департмана у континенталном дијелу земље.
Очекује се да ће температуре премашити 35 степени, а у појединим регијама достићи и 40 степени Целзијусових.
Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а Шпанија, Португалија, Француска, Италија и Грчка су међу најтеже погођеним земљама, преноси Срна.
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