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Бивши бискуп осуђен за сексуално злостављање два младића

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:38

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Католички свештеник је хиротонисана особа у Католичкој цркви која има овлашћење да дијели свјете тајне и води верски живот заједнице.
Фото: pexels/cottonbro studio

Аустралијска порота прогласила је бившег католичког бискупа, познатог по организовању кућних забава на којима се конзумирало много алкохола, кривим за сексуално злостављање двојице младих припадника домородачког становништва, преноси АП.

Порота Окружног суда Западне Аустралије прогласила је седамдесетшестогодишњег Кристофера Саундерса кривим по 13 од 19 тачака оптужнице за сексуално злостављање које се, према наводима оптужбе, догодило између 2008. и 2019. године у његовој бискупији на сјеверозападној обали земље.

Тужиоци су навели да је младе припаднике домородачког становништва намамљивао у кућу у власништву цркве бесплатним алкохолом и цигаретама које су плаћане црквеним средствима. Правила у кући налагала су да гости, који су били искључиво мушкарци, морају да скину мајице, преноси Срна.

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Саундерс је ослобођен по шест тачака оптужнице, које су укључивале и трећу наводну жртву, као и непристојно поступање са дјететом старијим од 16 година.

Иако је старосна граница за пристанак на сексуални однос у Аустралији 16 година, законом се подиже на 18 година уколико положај старије особе подразумијева повјерење, моћ или одговорност.

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Тагови :

свештеник

Аустралија

католичка црква

сексуално злостављање

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