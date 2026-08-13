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Ипак ништа од полуфинала Лане Пудар на 100 делфин

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 13:55

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Ипак ништа од полуфинала Лане Пудар на 100 делфин

Најбоља БиХ пливачица Лана Пудар ипак неће наступити у полуфиналу Европског првенства у Паризу на 100 метара делфин.

Лана Пудар је наступила у петој квалификационој групи, у којој је прошла као пета с временом 58.45. Остварено вријеме било је довољно за пласман међу најбоље такмичарке и наставак борбе за мјесто у финалу. Полуфинална трка на програму је вечерас.

Међутим према наводима њено матичног клуба из Мостара, Лана вечерас у полуфиналу неће наступати.

"Стручни тим, у договору са Ланом, донио је одлуку да не наступи у вечерашњем полуфиналу на 100 метара делфин. Одлука је донесена имајући у виду комплетан распоред првенства и приоритет који за Лану представља 200 метара делфин", наводе из пливачког клуба Орка Мостар.

Како наводе, Лана је у претходном периоду имала озбиљно нарушен континуитет тренинга укључујући и вишемјесечна граничења у раду ногу због проблема са скочним зглобом.

Подсјетимо, јутрос је најбоља БиХ пливачица Лана Пудар изборила пласман у полуфинале дисциплине 100 метара делфин на Европском првенству у Паризу.

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Тагови :

Лана Пудар

Европско првенство

пливање

Париз

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