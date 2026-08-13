Италијанка Сара Куртис исписала историју свјетског пливања!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Деветнаестогодишња Италијанка приредила је спектакл у полуфиналу Европског првенства у Паризу, пошто је на 50 метара леђно испливала нови свјетски рекорд – невероватних 26,63 секунде.
Куртис је тако за чак 23 стотинке поправила досадашњи рекорд Аустралијанке Кејли Мекоун, која је у октобру 2023. године у Будимпешти пливала 26,86.
То је уједно био и први свјетски рекорд на овогодишњем Европском првенству у Паризу.
Колико је била изненађена сопственим резултатом најбоље говори њена реакција непосредно након трке.
Лудо је, не знам шта да кажем. То је био сан мог живота. Само сам рекла себи: 'Није ме брига, зарони и покушај.' Знала сам да то имам у себи, али ми се и даље чини невјероватно. Без ријечи сам и пресрећна", рекла је одушевљена Италијанка.
Ипак, посао за њу није био завршен. Финале је било сљедећи изазов, а Куртис је имала прилику да рекорд крунише и медаљом.
Колико је Кертис била доминантна говори и податак да је другопласирана Алина Гајфутдинова остварила резултат 26,91, што је треће најбрже вријеме у историји дисциплине.
Разлика између двије пливачице износила је чак 28 стотинки.
Да би могла да нападне свјетски рекорд наговестила је још крајем јуна, када је на митингу "Сете Коли" у Риму испливала европски рекорд – 27,07 секунди.
У Паризу је, међутим, додатно померила границе и сопствени резултат поправила за чак 44 стотинке.
Куртис се посљедњих година наметнула као једна од највећих нада италијанског пливања.
Рођена је у Савигљану, студира и тренира на Универзитету Вирџинија у САД, а у Паризу је већ освојила бронзу на 100 метара слободно и сребро са италијанском штафетом 4x100 метара слободно.
Њене партије одушевиле су и предсједника Италијанског пливачког савеза Паола Бареллија.
"Сара је изванредна млада жена, позитивна, увијек насмијана, која у групу уноси срећу и енергију. Талентована је и одлучна. Представља нову генерацију италијанског пливања", поручио је Барели.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
22 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
23 ч1
Остали спортови
2 д0
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму