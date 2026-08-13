Logo

Италијанка Сара Куртис исписала историју свјетског пливања!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 10:44

Коментари:

0
Сара Куртис ( 19. август 2006 )италијанска је пливачица, национална рекордерка и првакиња
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Деветнаестогодишња Италијанка приредила је спектакл у полуфиналу Европског првенства у Паризу, пошто је на 50 метара леђно испливала нови свјетски рекорд – невероватних 26,63 секунде.

Куртис је тако за чак 23 стотинке поправила досадашњи рекорд Аустралијанке Кејли Мекоун, која је у октобру 2023. године у Будимпешти пливала 26,86.

То је уједно био и први свјетски рекорд на овогодишњем Европском првенству у Паризу.

Колико је била изненађена сопственим резултатом најбоље говори њена реакција непосредно након трке.

Лудо је, не знам шта да кажем. То је био сан мог живота. Само сам рекла себи: 'Није ме брига, зарони и покушај.' Знала сам да то имам у себи, али ми се и даље чини невјероватно. Без ријечи сам и пресрећна", рекла је одушевљена Италијанка.

Ипак, посао за њу није био завршен. Финале је било сљедећи изазов, а Куртис је имала прилику да рекорд крунише и медаљом.

Колико је Кертис била доминантна говори и податак да је другопласирана Алина Гајфутдинова остварила резултат 26,91, што је треће најбрже вријеме у историји дисциплине.

Разлика између двије пливачице износила је чак 28 стотинки.

Да би могла да нападне свјетски рекорд наговестила је још крајем јуна, када је на митингу "Сете Коли" у Риму испливала европски рекорд – 27,07 секунди.

У Паризу је, међутим, додатно померила границе и сопствени резултат поправила за чак 44 стотинке.

Куртис се посљедњих година наметнула као једна од највећих нада италијанског пливања.

Рођена је у Савигљану, студира и тренира на Универзитету Вирџинија у САД, а у Паризу је већ освојила бронзу на 100 метара слободно и сребро са италијанском штафетом 4x100 метара слободно.

Њене партије одушевиле су и предсједника Италијанског пливачког савеза Паола Бареллија.

"Сара је изванредна млада жена, позитивна, увијек насмијана, која у групу уноси срећу и енергију. Талентована је и одлучна. Представља нову генерацију италијанског пливања", поручио је Барели.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пливање

Европско првенство

Сара Куртис

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски пливачки Урош Живановић такмичи се у мушкој дисциплини 100 метара прсно на Европском првенству у пливању, у Сен Денију, близу Париза, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Остали спортови

Српски пливачи без полуфинала на Европском првенству

2 д

0
Чамац је отворен или полузатворен пловни објекат коритастог облика, а мањих димензија.

Свијет

230 људи прешло Ламанш у једном чамцу

3 д

0
Начелница општине Језеро Снежана Ружичић одржала је данас радни састанак са министром трговине и туризма Републике Српске Недом Пуховцем

Градови и општине

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

1 мј

0
Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

Друштво

Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

1 мј

0

Више из рубрике

Данијел Шарић је директор Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.

Остали спортови

Шарић: Довели смо велике европске и свјетске екипе, са три континента - Добој је прави домаћин

22 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Добоју свечано отворио 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона

Остали спортови

Минић свечано отворио Међународни рукометни ТВ турнир шампиона

23 ч

0
Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона

Остали спортови

Свечано у Добоју: Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона

23 ч

1
Српски пливачки Урош Живановић такмичи се у мушкој дисциплини 100 метара прсно на Европском првенству у пливању, у Сен Денију, близу Париза, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Остали спортови

Српски пливачи без полуфинала на Европском првенству

2 д

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима