Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дјечак (8) се утопио у уторак, 16. јуна, током часа пливања у базену основне школе "Алексис Ханкинкан" у Конш-ан-Ушу у Француској, објавио је у сриједу Жером Паско, градоначелник тог мјеста.
"Сломљени смо", написао је градоначелник у поруци објављеној на друштвеним мрежама, дијелећи чланак који је написао ИЦИ Нормандие.
Према локалним медијима, инцидент се догодио у уторак између 14 и 16 часова.
Дијете, које похађа јавну основну школу на сјеверу града, било је на часу пливања који је надгледало неколико спасилаца.
Околности трагедије још увијек нису утврђене.
"Неопходно је разумјети шта се догодило, али сви морају остати мирни и избјегавати давање свакаквих коментара", написао је градоначелник Жером Паско, и том приликом се захвалио ватрогасцима и спасиоцима који су покушали да спасу живот дјетета.
Република Српска
Народна скупштина усвојила ребаланс буџета и скраћење приправничког стажа
Љекар је дјечака прогласио мртвим, а полиција је покренула истрагу.
"Губитак дјетета је увијек трагедија. У шоку смо", рекла је за ИЦИ Нормандие Франсоаз Монкада, директорица Националне службе за образовање, након што је посјетила школу како би се састала са наставницима.
Школа коју је мали дјечак похађао радила је и у сриједу ујутру, а основана је и група за психолошку подршку.
"Група за психолошку подршку ће наставити свој рад у четвртак и петак са три психолога за дјецу и специјалистом за рад са одраслима", преноси ИЦИ Нормандие.
"Морамо показати достојанство, бол и туга то захтијевају", закључује градоначелник Паско, који је упутио саучешће родитељима и породици трагично настрадалог дјечака.
"Имају нашу искрену подршку", додао је Паско, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
18 мин0
Србија
21 мин0
Хроника
21 мин0
Свијет
29 мин0
Најновије
15
25
15
20
15
18
15
16
15
13
Тренутно на програму