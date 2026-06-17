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У Српској рођене 24 бебе

Аутор:

АТВ
17.06.2026 08:10

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materinski dodatak mama beba
Фото: Pexel/ Polina Tankilevitch

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 14 д‌јевојчица и 10 д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Добоју четири, Бијељини и Источном Сарајеву по три, Фочи, Градишци и Невесињу по двије, а у Требињу и Приједору по једна.

У Бањалуци су рођене четири д‌јевојчице и два д‌јечака, Добоју три д‌јечака и д‌јевојчица, Бијељини три д‌јевојчице, Источном Сарајеву двије д‌јевојчице и д‌јечак, Фочи и Градишци по д‌јечак и д‌јевојчица, Невесињу два д‌јечака, а у Требињу и Приједору по д‌јевојчица.

У породилишту Зворник није било порода

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