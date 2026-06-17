Дневни хороскоп: Неком стижу добре вијести, а неком неочекиван телефонски позив

Аутор:АТВ
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Ево шта нам звијезде поручују данас.
Ован
Неочекивани телефонски позив отвара вам врата за сарадњу о којој већ дуго маштате. Вољена особа дјелује дистанцирано, док слободни добијају позив за кафу од особе коју дуго знају. Могућа је пролазна главобоља.
Бик
Избјегавајте потписивање важних уговора и велике новчане трансакције. Партнер вас изненађује приједлогом за викенд одмор, док слободни привлаче погледе гдје год да се појаве. Могући проблеми са синусима.
Близанци
Ваша енергија је на врхунцу и успијевате да мотивишете цијели тим. Заузети уживају у романтичним тренуцима, а пред слободнима је узбудљиво вече и познанство преко заједничког пријатеља. Одлично се осјећате.
Рак
Осјећате притисак на послу због рокова, али ће вам помоћ старијег колеге помоћи да све завршите. Партнер вам замјера што превише причате о проблемима са пријатељима, док слободни уживају у дописивању са особом из иностранства. Смањите унос слаткиша.
Лав
Имате утисак да неко од колега покушава да присвоји ваше заслуге. Између вас и вољене особе влада потпуно повјерење и страст, док слободни добијају прилику за обнављање контакта са особом из прошлости. Контролишите крвни притисак.
Дјевица
Добијате јавну похвалу или мању новчану награду за свој труд. Вољена особа очекује вашу подршку у вези са породичним питањем, док слободни путем друштвених мрежа покрећу комуникацију са једном забавном особом. Више спавајте.
Вага
Права је прилика да направите дугорочни план трошкова јер вам се смијеши стабилан период. Партнер показује изузетно разумијевање за ваше тренутно расположење, док слободни осјећају лептириће у стомаку због неког кога виђају сваки. Пазите на кичму, пише Глас Српске
Шкорпија
Могућа је мања напетост у радном окружењу због различитих мишљења у вези са једним пројектом. У вези је неопходно да покажете више иницијативе и маште, а слободнима слиједи неочекиван сусрет на мјесту гдје то најмање очекују. Повећајте вам унос течности.
Стријелац
Дан је савршен за креативне послове и проналажење иновативних рјешења за проблеме. Вољена особа припрема прелијеп гест пажње који ће вам поправити дан, док слободни добијају прилику за флерт током изласка. Осјећате се снажно и витално.
Јарац
Успјешно приводите крају један важан споразум или правно питање. На емотивном пољу је све мирно, што вам омогућава да се посветите себи, док слободни анализирају своје емотивно стање. Могућ је бол у ногама.
Водолија
Добијате прилику за усавршавање или курс који ће значајно унаприједити вашу каријеру. Партнер показује спремност да направи компромис због вабне одлуке, док слободни уживају у пажњи коју добијају. Чувајте се изненадног промаје.
Рибе
Немојте журити са доношењем одлука које се тичу промјене радног мјеста. Вољена особа тражи мало више вашег времена за заједничке активности, док слободни маштају о особи која је тренутно заузета. Избјегавајте касне оброке.
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