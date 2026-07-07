Ко кочи истрагу? Породица Бојана Копрене 12 година трага за истином

Аутор:Огњен Матавуљ
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Навршило се 12 година од мистериозног нестанка Бојана Копрене (1988) из Бањалуке, а породица и даље нема никакве информације о његовој судбини и не губи наду да ће се истина кад тад открити!
Бојанова сестра Сања Копрена за АТВ каже да се нада да је њен брат жив, јер током 12-годишње потраге није пронађен ниједан доказ који би је увјерио у супротно.
”Ја се искрено надам да је мој брат жив... Али, не дај Боже и да је оно најгоре, желим да се сазна истина. И даље тврдим да неко мора знати нешто, а ја од потраге за истином никада нећу одустати”, рекла је Копрена.
Бојан Копрена нестао је 7. јула 2014. године, у вечерњим часовима. Посљедњи пут је виђен у ”Крчи код Розе”, у којој је радио, у Колима код Бањалуке. Према изјавама свједока у кафану је дошао сам и у њој кратко задржао. За то вријеме разговарао је са власником кафане и двије жене, а потом се одвезао аутомобилом ”опел вектра”. Од тада му се изгубио сваки траг. Након пријаве нестанка, покренута је опсежна потрага и 9. јула његов аутомобил је пронађен запаљен у засеоку Удовчићи. Већ тада се сумњало да је Копрена убијен, али су званичне сумње полиције јавности саопштене тек у септембру 2014. године.
Његова сестра Сања за АТВ каже да је у полицији и тужилаштву увјеравају да се на случају активно ради, али није задовољна радом поступајућег тужиоца.
”Породица ће тражити да се предмет додијели неком другом тужиоцу, јер имам утисак да поступајући тужилац ”кочи” истрагу. Моји родитељи су и раније хтјели да је замијене, али сам их одговарала сматрајући да најбоље познаје предмет, јер на њему ради од старта. Међутим, у посљедње вријеме не жели више ни да ме прими, ни да разговара са мном. Само ми кратко, преко телефона, саопшти да `нема ништа ново да ми каже`”, прича Сања.
Она тврди да је добро упозната са свиме што је у истрази рађено, али су јој неке ствари остале нејасне.
”Није ми јасно зашто само власник ”Крче код Розе” није био на полиграфу, а полиграфски су испитани сви други који су те ноћи били у кафани. Он јесте дао исказ, али није полиграфиски тестиран и сумњам да би могао имати неке информације. То је мало мјесто и немогуће је да нико ништа не зна”, каже Сања Копрена.
Пуних 12 година сестру мучи то што јој је Бојан прије нестанка у више наврата говорио да јој мора рећи ”нешто важно”, али то никада није учинио.
”Сваки пут би се нешто испријечило... Слично је рекао и другим људима, који се међусобно не познају, али не знам о чему се радило”, каже Сања.
Случај Бојана Копрене важи за један од најпознатијих неријешених случајева у Републици Српској. На предмету је радило на стотине полицајаца, који су у више наврата у потрази за тијелом или траговима претраживали Мањачу. Системом ”чешљања” пређено је више од 10 квадратних километара терена, између села Кола и Буквалек, али никакви докази нису откривени. У ”чешљању” терена учествовали су мјештани, ловци, полазници полицијских школа. У неколико наврата спелеолози су претраживали јаме, али без успјеха.
До одређеног помака у истрази се дошло у јулу 2018. године. Тада је у јами на Мањачи пронађено више костију, међу којима је наводно и кошчица људског стопала за које се сумњало да припада несталом Копрени, што из тужилаштва званично никада није потврђено.
Због сумње да су убили Копрену полиција је у јуну 2019. године ухапсила браћу Бошка и Богдана Диљевића из Кола. Као мотив се наводило то да су га Диљевићи наводно затекли у крађи оваца. Међутим, Диљевићи су већ сутрадан пуштени на слободу и тужилаштво је 10. јуна 2019. године против њих обуставило истрагу. У наредби о обустави истраге тужилаштво наводи да се извјештај МУП-а базирао искључиво на исказу свједока, за који се испоставило да је лажан. Након изласка на слободу Диљевићи су се у медијима жалили да су у полицији претучени. Тужилаштво је против полицијских службеника покренуло истрагу због сумње да су им изнуђивали исказ, али ни та истрага није резултирала подизањем оптужнице.
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