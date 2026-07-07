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Покрадена трафостаница код Мостара, цијело насеље остало без струје

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 14:45

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

У Мостару, мјесту Грабовица, на трафостаници која се налази на далеководу, извршено отуђење засад неутврђене количине и врсте електроопреме

Насеље Грабовица код Мостара од јутрос је без електричне енергије након што је на трафостаници забиљежена крађа електроопреме.

Илијана Милош портпаролка МУП-а ХНК-а потврдила је за "Аваз“ како је Полицијска станица Мостар Сјевер јутрос у 7 сати запримила пријаву да је у мјесту Грабовица, на трафостаници која се налази на далеководу, извршено отуђење засад неутврђене количине и врсте електроопреме.

"На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници и осигурали га до доласка полицијских службеника криминалистичке полиције, који су обавили очевид. Предузимамо даље мјере и радње на откривању починилаца", казала је Милош.

За сада није познато колика је материјална штета ни када ће снадбијевање електричном енергијом у насељу бити нормализовано.

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Тагови :

Мостар

Струја

крађа струје

трафостаница

насеља без струје

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