Покрадена трафостаница код Мостара, цијело насеље остало без струје

Аутор:АТВ редакција
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У Мостару, мјесту Грабовица, на трафостаници која се налази на далеководу, извршено отуђење засад неутврђене количине и врсте електроопреме
Насеље Грабовица код Мостара од јутрос је без електричне енергије након што је на трафостаници забиљежена крађа електроопреме.
Илијана Милош портпаролка МУП-а ХНК-а потврдила је за "Аваз“ како је Полицијска станица Мостар Сјевер јутрос у 7 сати запримила пријаву да је у мјесту Грабовица, на трафостаници која се налази на далеководу, извршено отуђење засад неутврђене количине и врсте електроопреме.
"На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници и осигурали га до доласка полицијских службеника криминалистичке полиције, који су обавили очевид. Предузимамо даље мјере и радње на откривању починилаца", казала је Милош.
За сада није познато колика је материјална штета ни када ће снадбијевање електричном енергијом у насељу бити нормализовано.
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