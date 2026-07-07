"Смирење да буде темељ живота"

Аутор:АТВ редакција
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Свети Јован Крститељ је примјер смирења, које је једини истински пут и треба да буде темељ хришћанског живота, поручио је Његова светост патријарх српски Порфирије који је данас, поводом празника рођења овог светитеља, служио литургију у истоименом храму на Петловом Брду у Београду.
"Свети Јован Крститељ је говорио: `Ја треба да се умањујем, а Он да расте`. То је пример смирења. Тек онда када се умањује наше `ја` - у нама расте Господ Исус Христос. Када Христос постане средиште човековог живота - све добија свој прави смисао, док гордост и егоизам човека лишавају мира, радости и истинске лепоте живота", рекао је патријарх српски.
Патријарх Порфирије поручио је да се људи требају радовати зато што су заједно, што ходају путем покајања, смирења и радости, како би се у њима све више умножавао Христос, а све мање его, преноси ТВ "Храм".
"Учинимо смирење темељом свога живота", рекао је српски патријарх.
Његова светост је нагласио да је највећи благослов што се хришћани сабирају на светој литургији и тиме потврђују да су једно тијело у Христу.
"Највећи дар је да у радости гледамо лица једни других јер смо позвани да будемо једно са Богом и једни са другима", поручио је патријарх Порфирије и додао да сваки човјек своје дарове треба да посвети Богу и стави у службу својих ближњих.
Говорећи о празнику, Његова светост је указао да су рођења Господа Исуса Христа, Пресвете Богородице и Светог Јована Крститеља неодвојиво повезана.
"Бог делује изнад закона природе. Где Бог хоће, ту се побеђује природни поредак, а Божија дела су увек већа од људске логике и ограниченог разума", рекао је патријарх српски.
Старјешина храма, протојереј Предраг Тодоровић захвалио је патријарху за посјету у име братства и вјерног народа и даровао икону Пресвете Богородице Великопосне, рад жичких монахиња.
Српска православна црква /СПЦ/ и вјерници данас прослављају празник Рођење Светог Јована Претече - Ивањдан, један од три велика празника посвећена светитељу за чије име се везује крштење Исуса Христа на ријеци Јордан и почетак хришћанске проповиједи, преноси Срна
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