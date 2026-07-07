Ускоро по два прелаза у Градишци и на Рачи

Аутор:Стеван Лулић
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На Рачи и у Градишци ускоро би требало да постоје по два прелаза, што ће умногоме растеретити саобраћај.
Најавио је ово, одговарајући на питање АТВ-а, директор Управе за индиректно опорезивање Зоран Тегелтија.
Наравно, када је ријеч о Градишци, услов је обнова старог моста и усвајање Правилника о унутрашњој организацији УИО, али је Тегелтија изразио наду да ће се то десити ускоро.
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"Стари мост биће обновљен релативно брзо и ја очекујем да ускоро буде усвојен Правилник о унутрашњој организацији УИО што ће нам омогућити да и један и други гранични прелаз у Градишци раде. То би било неко олакшање за све ове гужве које се у овом тренутку стварају", рекао је Тегелтија.
Појаснио је да би на Рачи два прелаза требало да буду у функцији кроз неколико мјесеци.
"15. октобра требало би да имамо два гранична прелаза према Србији на Рачи - Рачу и Рачу 2 што ће значајно растеретити и тај гранични прелаз", истакао је Тегелтија.
Говорећи о гужвама на границама због ЕЕС система и штетама које оне наносе, Тегелтија је истакао да се нада да ће ЕУ разумјети поруке из свих земаља које нису чланице, а на које овај систем утиче.
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"Све ово што Европа ради, нажалост, иде на штету пословне заједнице и грађана. Сви смо свјесни тога да неки системи које су они креирали, на који су потрошили милијарде евра, да су сада направили хаос. Данас сам чак, мислим у вашем медију, прочитао да су донијели одлуку да на одређени временски период не примјењују систем. Мислим да та рјешења која је у овом тренутку креирала Европска унија прави велике трошкове и пословној заједници и грађанима. Ја се надам да ће они разумјети и да ће направити неку ситуацију којом ће омогућити проходност граница", рекао је Тегелтија одговарајући на питање новинарке АТВ-а и закључио:
"Ја бих чак и разумио да се праве контроле роба, због страха на отрове, муницију и тако даље, али ви буквално малтретирате грађане на границама, а ништа у суштини не радитет на заштити од опасних материја које се појављују. Мислим да и Гранична полиција БиХ и УИО кроз своју царинску службу много тога раде да убрзају људима проток, али ми сами не можемо, ако са друге стране имамо Хрватску која проводи та нека правила".
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