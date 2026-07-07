Драматично упозорење МУП-а: Све ће да врви од полиције широм Србије

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка године у саобраћајним незгодама у Србији је страдал 195 особа, међу којима је 45 младих, што је мање него претходне године.
Саобраћајна полиција појачава контроле на свим путевима, фокусирајући се на брзину, алкохол, појасеве и остале критичне прекршаје.
Двије особе дневно у просјеку изгубе живот на путевима у јуну, јулу и августу, због чега је неопходно да сви возачи покажу максималну одговорност, а припадници Управе саобраћајне полиције најављују да настављају са појачаним контролама саобраћаја на свим нивоима током летње туристичке сезоне.
Према ријечима пуковник Дејана Стевића из Управе саобраћајне полиције, за нама је изузетно тежак, црни викенд, током којег је у саобраћајним незгодама живот изгубило пет особа, од чега троје младих учесника у саобраћају.
Он је истакао да посебно забрињава податак да је од почетка године у саобраћајним незгодама живот изгубило 45 младих особа.
"Од почетка године, на путевима у Републици Србији, нажалост, живот је изгубило 195 особа, што је за 39 особа мање у односу на исти период прошле године, када су у саобраћајним незгодама живот изгубиле 234 особе", рекао је пуковник Стевић за Танјуг .
Стевић је нагласио да, иако статистички подаци указују на смањење броја погинулих, сваки изгубљени живот представља ненадокнадив губитак и упозорење да је неопходан додатни опрез свих учесника у саобраћају.
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Током јуна ове године на путевима је живот изгубило 23 лица, док је у истом мјесецу прошле године живот изгубило 50 лица. Иако је број погинулих у јуну ове године значајно мањи у односу на јун прошле године, љетњи мјесеци и даље представљају период повећаног ризика у саобраћају, навео је пуковник Стевић.
"У току је љетња туристичка сезона, када је интензитет саобраћаја знатно повећан, посебно на ауто-путевима, магистралним правцима, путевима ка туристичким центрима и граничним прелазима. Током јуна, јула и августа, у просјеку, на путевима живот изгубе по двије особе дневно, због чега је неопходно да сви возачи покажу максималну одговорност", рекао је пуковник Стевић.
Он је најавио да припадници Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције настављају са појачаним контролама саобраћаја на свим нивоима, са посебним акцентом на откривање и санкционисање прекорачења брзине, вожње под дејством алкохола и психоактивних супстанци, некоришћења сигурносног појаса, непрописног претицања и других прекршаја који директно утичу на настанак саобраћајних незгода са најтежим посљедицама.
"У наредном периоду припадници Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције биће присутни на свим мјестима гдје је то потребно, како би се очувала безбједност свих грађана и спријечиле најтеже посљедице у саобраћају", рекао је пуковник Стевић.
Управа саобраћајне полиције у Дирекцији полиције апелује на све возаче:
"Само одговорним понашањем сваког учесника у саобраћају можемо да сачувамо животе и спријечимо трагедије на нашим путевима", истакао је пуковник Стевић.
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(Танјуг)
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