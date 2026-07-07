Logo

Ово је за дугу робију: Домаћинима лопови опустошили цијели малињак

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:47

Коментари:

0
малине воће
Фото: Pexel/ ready made

Поред незадовољства откупном цијеном, малинари ивањичког краја суочавају се са још једним великим проблемом - крађама рода.

У удаљеним селима ивањичке општине посљедњих дана појавили су се лопови који под окриљем ноћи беру туђе малине, остављајући домаћине без муком стеченог приноса.

Умјесто зрелих плодова затекли празне редове

У засеоку Рудаковићи, у селу Сивчина, током једне ноћи опустошен је малињак на површини од готово једног хектара.

Када су радници ујутру стигли на бербу, умјесто зрелих плодова затекли су празне редове. Пошто није било шта да беру, морали су да се врате својим кућама.

sunce

Свијет

Стиже пакао са Атлантика: Издато хитно упозорење за ове земље

"Чим сам ушла у малињак, видјела сам да малине нема. Одмах сам позвала газдарицу и рекла јој да је неко током ноћи или пред само јутро обрао цијели засад. Остали смо у шоку, нисмо имали шта да радимо и морали смо да се вратимо кући", прича једна мјештанка.

Сличан случај догодио се и у непосредној близини. Комшији су лопови такође ушли у малињак. Претпоставља се да због журбе нису успјели да оберу све, већ само најкрупније и најквалитетније плодове, остављајући остатак рода.

Мјештани кажу да их је овај проблем додатно погодио у ионако тешкој сезони. Истичу да се против ниских откупних цијена боре годинама, али да је крађа плодова нешто што их посебно погађа, јер преко ноћи нестаје резултат вишемјесечног рада.

Анастасија Березовска

Свијет

Пронађено тијело, сумња се да је ријеч о атентаторки на бизнисмена

Због све учесталијих крађа, многи размишљају да организују ноћне страже како би сачували оно што су мукотрпно произвели. Кажу да, уколико се овакви случајеви наставе, више неће имати избора и да ће постављати замке за лопове, јер је штета коју они направе често већа од оне коју изазивају дивље животиње у засадима.

Малинари очекују да надлежни што прије пронађу починиоце и спријече нове крађе, јер, како поручују, у години пуној проблема не могу да дозволе да им неко преко ноћи однесе једини извор прихода.

(Инфолига.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крађа

Пљачка

малине

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Трагедија на Голији: Малољетник (15) погинуо након превртања аутомобила, три особе повријеђене

2 ч

0
Полицијско ауто

Србија

Дјевојчица (2) пала са терасе: Хитно пребачена у болницу

13 ч

0
Укинут притвор Веселину Милићу

Србија

Укинут притвор Веселину Милићу

20 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Тужан крај потраге: Тијело несталог мушкарца пронађено у језеру

22 ч

0

  • Најновије

12

43

Пуштали музику на Дан жалости: Кажњена три угоститељска објекта

12

43

Покушао побиједити старење - открио неизљечиву болест: Мој желудац једе сам себе

12

31

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

12

26

Кремљ: Наоружавање Украјине неће спријечити наставак СВО

12

19

Мазалица: Одбацићемо одлуку Бећировића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима