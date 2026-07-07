Ово је за дугу робију: Домаћинима лопови опустошили цијели малињак

Аутор:АТВ редакција
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Поред незадовољства откупном цијеном, малинари ивањичког краја суочавају се са још једним великим проблемом - крађама рода.
У удаљеним селима ивањичке општине посљедњих дана појавили су се лопови који под окриљем ноћи беру туђе малине, остављајући домаћине без муком стеченог приноса.
У засеоку Рудаковићи, у селу Сивчина, током једне ноћи опустошен је малињак на површини од готово једног хектара.
Када су радници ујутру стигли на бербу, умјесто зрелих плодова затекли су празне редове. Пошто није било шта да беру, морали су да се врате својим кућама.
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"Чим сам ушла у малињак, видјела сам да малине нема. Одмах сам позвала газдарицу и рекла јој да је неко током ноћи или пред само јутро обрао цијели засад. Остали смо у шоку, нисмо имали шта да радимо и морали смо да се вратимо кући", прича једна мјештанка.
Сличан случај догодио се и у непосредној близини. Комшији су лопови такође ушли у малињак. Претпоставља се да због журбе нису успјели да оберу све, већ само најкрупније и најквалитетније плодове, остављајући остатак рода.
Мјештани кажу да их је овај проблем додатно погодио у ионако тешкој сезони. Истичу да се против ниских откупних цијена боре годинама, али да је крађа плодова нешто што их посебно погађа, јер преко ноћи нестаје резултат вишемјесечног рада.
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Због све учесталијих крађа, многи размишљају да организују ноћне страже како би сачували оно што су мукотрпно произвели. Кажу да, уколико се овакви случајеви наставе, више неће имати избора и да ће постављати замке за лопове, јер је штета коју они направе често већа од оне коју изазивају дивље животиње у засадима.
Малинари очекују да надлежни што прије пронађу починиоце и спријече нове крађе, јер, како поручују, у години пуној проблема не могу да дозволе да им неко преко ноћи однесе једини извор прихода.
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