Тужан крај потраге: Тијело несталог мушкарца пронађено у језеру

Аутор:АТВ редакција
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Тијело мушкарца (32) из Зајечара, чији је нестанак пријављен синоћ, пронађено је данас око 13 часова у Рготском језеру, недалеко од обале.
Према незваничним информацијама, нестанак мушкарца пријавио је његов пријатељ, са којим је бициклом дошао на Рготско језеро.
Када је примјетио да га нема, најпре је сам покушао да га пронађе, обилазећи обалу и распитујући се код купача да ли су га видјели. Пошто потрага није ала резултате, око 19.30 часова обавијестио је Полицијску управу у Зајечару.
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Од раних јутарњих часова на терену су биле ангажоване екипе полиције, ватрогасно-спасилачке јединице, Хитне помоћи и Жандармерије.
Околности под којима је дошло до трагедије биће утврђене након истраге коју спроводе надлежни органи, преноси Информер.
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