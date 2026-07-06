Минић: Не очекујем да Град Бањалука било шта уради за аеродром

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да ће Влада Српске рјешавати све што је потребно за аеродром у Маховљанима, те истакао од Града Бањалука не очекује да било шта уради у вези са тим.
"Град Бањалука није способан да ријеши питања која се односе на аеродром Маховљани. Сигурно је да ће Влада Српске рјешавати све што је потребно за овај аеродром", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Република Српска
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Он каже да Град Бањалука треба да рјешава питања као што је снабдијевање водом и остала важна за грађане.
"Видјели смо шта је Граду Бањалука битно. Подсјетићу да су се оглушили о долазак дјеце са Косова и Метохије, односно о патриотску и људску причу", навео је Минић, преноси "Срна".
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