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Члан предсједништва Демоса прешао у СПС

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:40

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3
Карајица и Селак
Фото: СПС

Досадашњи предсједник Регионалног одбора ДЕМОС, члан Предсједништва те странке и предсједник Градског одбора у Приједору Жељко Карајица приступио је Социјалистичкој партији Српске, након разговора са предсједником ове странке Гораном Селаком.

"Долазак Жељка Карајице представља велико појачање за Социјалистичку партију Српске и још једну потврду да СПС расте, јача и окупља људе који имају углед, резултате и повјерење грађана. Наша политика је политика одговорности, рада и бриге за сваког човјека, али прије свега политика која чува и јача Републику Српску. Зато нам свакодневно приступају људи који желе да буду дио озбиљне, стабилне и перспективне политичке организације", поручио је Селак.

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Састанку је присуствовао и потпредсједник Социјалистичке партије Српске Душко Милетић, који је предложио да Жељко Карајица буде изабран за потпредсједника Градског одбора СПС Приједор и шефа Регионалног одбора СПС, о чему ће одлучивати надлежни органи партије.

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У СПС-у наводе да је долазак Карајице наставак снажног процеса јачања партије широм Републике Српске, те да све већи број искусних политичких и друштвених актера препознаје СПС као политичку снагу која има јасну визију развоја, одговорну националну и социјалну политику и капацитет да окупи људе спремне да раде у интересу грађана и Републике Српске.

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Подијели:

Тагови :

Горан Селак

ДЕМОС

СПС

Жељко Карајица

Коментари (3)

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