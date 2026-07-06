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Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:39

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је данас састанак са представницима Удружења пензионисаних полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

На састанку је разговарано о Приједлогу закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима упућеном у Народну скупштину Републике Српске, а којим се омогућава да сви пензионисани полицијски службеници имају ретроактивно право на нови обрачун пензије у складу са законом из 2019. године према којем се лични коефицијент за пензију утврђује на основу пет најповољнијих годишњих плата.

Министар Будимир нагласио је да ће МУП у сарадњи са Владом Републике Српске наставити да подржава иницијативе које доприносе унапређењу права и животног стандарда пензионисаних полицијских службеника, водећи рачуна о одрживости система и интересима свих запослених и пензионисаних припадника Министарства, преноси Провјерено.инфо.

Током састанка истакнуто је да пензионисани припадници МУП-а Републике Српске представљају важан дио система безбједности, те да њихов допринос очувању мира, безбједности и институција Републике Српске заслужује посебно поштовање и одговоран однос институција.

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Тагови :

пензије

Полиција

МУП Републике Српске

Коментари (1)

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