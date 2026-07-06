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Станивуковић дао рок Вукановићу, поткачио и СДС

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:56

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Станивуковић дао рок Вукановићу, поткачио и СДС
Фото: ATV

Предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић позвао је лидера Листе за правду и ред Небојшу Вукановића да одустане од кандидатуре за српског члана Предсједништва БиХ.

Станивуковић је Вукановићу поручио да има рок до 16 часова.

"Када видите да ће Небојша Вукановић убједљиво завршити као трећи, а да ће листа коју предводи Игор Црнадак, као и све њихове листе у Републици Српској, освојити мање гласова него што ће ПСС освојити само у Изборној јединици 3, биће јасно ко је, ако је јединство заиста било циљ, имао највише разлога да се повуче. За то још има времена данас до 16 часова", рекао је Станивуковић.

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У својој објави на мрежи Икс индиректно је поткачио и СДС, којима је синоћ дао подршку након што је он одустао од кандидатуре за предсједника Републике Српске.

Поручио им је - "видјећете у октобру да није природно што сам се повукао".

"Усликајте ову објаву и сачувајте је за дан након избора. Када видите резултат који ће остварити листе Покрета Сигурна Српска и ја као појединац, биће вам јасно колико је одлука коју смо јуче донијели била тешка и важна. Иако није природно да се повлачи онај ко има највећу подршку, околности у којима смо се нашли учиниле су овај потез јединим исправним", рекао је Станивуковић и закључио:

"У политици постоји само једно мјерило – резултат. Све остало су спекулације".

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Небојша Вукановић

СДС

Покрет Сигурна Српска

Коментари (6)

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