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Тривић: Нећемо подржати Вукановића, како му може значити подршка пашчета

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:39

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Јелена Тривић предала кандидатске листе
Фото: АТВ

Предсједник Народног фронта Јелена Тривић рекла је, након што је ЦИК-у предала кандидатске листе, да ова странка неће пружити подршку Небојши Вукановићу на изборима за српског члана Предсједништва БиХ.

Она је поручила да је Вукановић сам затворио врата подршци Народног фронта када је рекао да је она "пашче и зло".

"Ми не можемо подржати Вукановића просто јер тај човјек није уопште ни желио нашу подршку. Прије три мјесеца је рекао 'прекидамо сваки контакт са Народним фронтом, Јелена Тривић је пашче и зло'. Тако да ја не видим како некоме може значити подршка једног пашчета", рекла је Тривићева.

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Тагови :

Јелена Тривић

Небојша Вукановић

Народни фронт

Листа за правду и ред

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