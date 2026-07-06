Тривић: Нећемо подржати Вукановића, како му може значити подршка пашчета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народног фронта Јелена Тривић рекла је, након што је ЦИК-у предала кандидатске листе, да ова странка неће пружити подршку Небојши Вукановићу на изборима за српског члана Предсједништва БиХ.
Она је поручила да је Вукановић сам затворио врата подршци Народног фронта када је рекао да је она "пашче и зло".
"Ми не можемо подржати Вукановића просто јер тај човјек није уопште ни желио нашу подршку. Прије три мјесеца је рекао 'прекидамо сваки контакт са Народним фронтом, Јелена Тривић је пашче и зло'. Тако да ја не видим како некоме може значити подршка једног пашчета", рекла је Тривићева.
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