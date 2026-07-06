Хорор: Мајка убила сина (4), па му појела руку

Аутор:АТВ редакција
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Мајка из Аустралије ухапшена је због сумње да је брутално убила свог четворогодишњег сина, чије је тијело пронађено у кући са језивим повредама руке, а полиција због стања на терену истражује и језиву могућност канибализма.
Тридесетдвогодишња жена, чије име није објављено у јавности, појавила се у суботу у полицијској станици у мјесту Вајонг, сјеверно од Сиднеја. Након њеног доласка, полиција је одмах упућена до њене куће како би провјерила у каквом је стању дијете, пише „Сиднеј морнинг хералд“.
У објекту су пронашли унакажено тијело дјечака са озбиљним повредама руке. Призор је био толико тежак и језив да је полицајцима и екипама хитне помоћи које су ушле у кућу хитно обезбијеђена стручна психолошка подршка.
Према наводима „Њујорк поста“, несрећно дијете је можда било мртво неколико дана прије него што је језива тајна откривена и тијело пронађено.
Истражитељи сада покушавају да склопе мозаик и утврде шта се тачно догађало иза затворених врата, колико дуго је дјечак био мртав и да ли је неко од комшија раније могао да примијети да је малишан у животној опасности.
Полиција је, према писању аустралијских медија, почела да разматра могућност канибализма након шокантног разговора са мајком у станици. Званичници за сада опрезно износе детаље у јавност и не желе да потврде даљи ток истраге.
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Суперинтендент полиције Тагера Лејкса, Чед Гилис, рекао је на конференцији за новинаре да је мјесто догађаја изгледало монструозно:
"Спреман сам да јавно кажем у овом тренутку да је то била изузетно узнемирујућа сцена. Потврђено је да је дијете имало тешке повреде. Нећу даље спекулисати о каквој се тачно врсти повреда ради", изјавио је Гилис.
Жена је одмах задржана и пребачена у притвор, а већ у недјељу је званично оптужена за убиство и тешко породично насиље.
Полиција је заплијенила њен аутомобил, као и друге предмете из куће који би могли да буду кључни за даљи то форензичке истраге. Истражитељи сада раде на комплетној реконструкцији догађаја који су довели до трагичне смрти четворогодишњег дјечака.
Посебна пажња биће усмјерена на временску линију - тражи се податак када је дјечак посљедњи пут виђен жив, ко је имао контакт са мајком и дјететом посљедњих дана, као и да ли су надлежне социјалне службе раније имале било какве пријаве за насиље у овој породици.
Суперинтендент Гилис потврдио је да полицајци, болничари и сви други припадници хитних служби који су те ноћи крочили у кућу страхота већ добијају интензивну подршку због траума од сцене коју су затекли.
"Ово је претешка сцена чак и за најискусније полицајце и припаднике хитне помоћи који су свашта прошли у каријери, и зато је наша дужност да им одмах пружимо помоћ", закључио је Гилис.
Овај случај до темеља је шокирао Аустралију и свјетску јавност. Док се чекају званични налази обдукције и комплетне форензичке анализе, монструозна мајка остаје иза решетака без могућности брањења са слободе.
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