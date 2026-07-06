Добила отказ послије само пет дана, а на крају јој исплатили готово 60.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Конобарица у Италији добила је отказ само неколико дана након што је запослена, али је суд пресудио да је отказ био незаконит и досудио јој одштету од готово 60.000 евра.
Случај се догодио у Венецији, гдје је луксузни хотел отпустио нову радницу сматрајући да се и даље налази на пробном раду. Међутим, суд је закључио да део времена који је послодавац сматрао пробним радом заправо представља редован, непријављен рад.
Случај је доспио пред суд у прољеће 2024. године, након што покушај вансудског рјешавања спора није успио.
Током поступка суд је утврдио да се три дана обуке, која су претходила званичном потписивању уговора, не могу сматрати пробним радом, већ да представљају стварно обављање посла.
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Управо је тај закључак био пресудан, јер је суд оцијенио да је радница почела да ради и прије него што је уговор формално потписан. Због тога њен каснији отказ није могао да буде оправдан правилима која важе за запослене на пробном раду
На основу пресуде, суд је досудио око 49.000 евра одштете због незаконитог отказа. Поред тога, компанији је наложено да уплати око 4.500 евра доприноса за социјално осигурање, као и око 6.000 евра за судске и адвокатске трошкове.
Укупан трошак за послодавца тако се приближио износу од 60.000 евра.
Компанија је тврдила да радница још није била у потпуности укључена у радни процес и да је отказ био законит. Међутим, суд се, између осталог, ослонио на исказе њених колега, који су потврдили да је већ редовно обављала своје радне задатке и да је била потпуно упозната са послом.
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Пресуда је потврђена и у другостепеном поступку, али је компанија уложила жалбу Врховном суду Италије, тражећи да се одлука поништи, преноси Блиц.
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