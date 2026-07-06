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Драма у Ливну: Преврнуло се ватрогасно возило

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:57

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Преврнуло се ватрогасно возило, горио ауто-отпад
Фото: DVD "Gospe Vidoške" Vidoši - Livno

Ватрогасци Професионалне ватрогасне јединице Ливно доживјели су тешку незгоду док су журили на интервенцију гашења великог пожара у Подградини, због чега су у помоћ хитно позвани припадници Добровољног ватрогасног друштва "Госпе Видошке" Видоши - Ливно.

"Постоје интервенције које остају урезане у памћење – не само због ватре, него због свега што се у тим тренуцима догађа", навели су из ДВД-а "Госпе Видошке".

Како наводе, позив за хитну испомоћ примили су у нед‌јељу, 5. јула, у 13.38 часова.

"Нажалост, током њиховог изласка на интервенцију дошло је до тешке саобраћајне несреће и превртања ватрогасног возила, при чему су ватрогасци повријеђени", навели су.

Истовремено је стигла дојава о пожару у којем је горјело више возила, док су били угрожени породичне куће и зграда Основне школе у Подградини.

У свега десетак минута мобилисано је 12 оперативних ватрогасаца са два ватрогасна возила, који су изашли на терен како би помогли у гашењу пожара.

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По доласку на мјесто догађаја затекли су пожар отвореног простора настао спаљивањем покошене траве, који се усљед јаког вјетра проширио према двориштима породичних кућа и школи.

Ватра је захватила и ауто-отпад у којем је у потпуности изгорјело седам возила те дио помоћног објекта.

Посебну опасност представљала је чињеница да су запаљена возила била удаљена свега шест до седам метара од зграде Основне школе Подградина, због чега је постојала озбиљна пријетња да се пожар прошири и на школски објекат.

У гашењу пожара учествовали су ватрогасци, полиција и мјештани, а заједничким д‌јеловањем успјели су спријечити даље ширење ватре и заштитити угрожене објекте.

Интервенција је завршена око 15 сати.

Из ДВД-а "Госпе Видошке" упутили су жеље за брзим опоравком повријеђеним колегама из Професионалне ватрогасне јединице Ливно, истичући да је ова интервенција још једном показала колико је ватрогасни позив захтјеван и опасан.

Подсјетили су и да је до 1. октобра на снази потпуна забрана паљења ватре на отвореном простору те позвали грађане на одговорно понашање како би се спријечили нови пожари и заштитили људски животи и имовина, преносе Независне новине.

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Тагови :

Ливно

Ватрогасци

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