Тужилаштву у Требињу пријављен осумњичени за ратне злочине у логору Челебићи

Аутор:Бојан Носовић
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Полицијски службеници Одјељења за борбу против тероризма, екстремизма и истраге ратних злочина Полицијске управе Требиње поднијели су данас Окружном јавном тужилаштву у Требињу извјештај против особе иницијала Б.Ф. због сумње да је починила ратне злочине над цивилним становништвом и ратним заробљеницима.
Како је потврђено за АТВ, извјештај се односи на кривична дјела ратни злочин против цивилног становништва и ратни злочин против ратних заробљеника, прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.
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Према наводима из извјештаја, постоји основ сумње да је осумњичени током 1992. године, као припадник Армије БиХ и стражар у логору Челебићи код Коњица, кршећи правила међународног хуманитарног права, учествовао у мучењу, нечовјечном поступању те наношењу тешких тјелесних и душевних патњи цивилима и ратним заробљеницима српске националности који су били затворени у овом логору.
О даљим активностима у овом предмету одлучиваће Окружно јавно тужилаштво у Требињу
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