Logo

Ударио у ограду дворишта: Покушао да побјегне па избила туча

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 10:18

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

А. Ш. ухапшен је у Амајлијама код Бијељине након што је возилом ударио у ограду једног дворишта и покушао да побјегне након чега је услиједила туча у којој је једна особа задобила тешке повреде.

Саобраћајна незгода у којој је причињена материјална штета догодила се јуче око 18.20 часова возач "цитроена" слетио са коловоза и ударио у ограду.

Након тога је услиједио физички сукоб три особе, у којем је једна особа тешка повријеђена, док се љекари нису изјаснили о степену повреда другог учесника и осумњиченог.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Троје ухапшених у Бањалуци због дроге

Ухапшен је возач А. Ш. коме се на терет ставља кривично д‌јело тешка повреда.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио да се против А. Ш. достави извјештај о почињеном кривичном д‌јелу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Бијељина

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Троје ухапшених у Бањалуци због дроге

1 ч

0
Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

Хроника

Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

16 ч

0
Удес код Градачца

Хроника

Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

17 ч

0
Пожар код Дрвара

Хроника

Гори код Дрвара већ три дана, пожар захватио минско поље - угрожене куће

17 ч

0

  • Најновије

11

50

ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

11

44

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

11

43

Гасили гријање и јели из посуда: Сви им се смијали, а сада су милионери

11

39

Тривић: Нећемо подржати Вукановића, како му може значити подршка пашчета

11

39

Србин стао у погрешну колону на граници са Хрватском, одмах кажњен

Тренутно на програму

10:00

Путник намјерник: Тоскана ЕП01

путопис

10:25

Крваво цвијеће С03 ЕП66 (12+, Р)

серијски програм

11:05

Планиниски диктор С05 ЕП09 (12+,Р)

серијски програм

11:50

Телетрговина

телетрговина

12:05

Временска прогноза

временска прогноза

12:10

Планински доктор С06 ЕП10 (12+)

серијски програм

13:00

Народ прича

путопис

Стање на граничним прелазима