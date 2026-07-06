Ударио у ограду дворишта: Покушао да побјегне па избила туча

Аутор:АТВ редакција
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А. Ш. ухапшен је у Амајлијама код Бијељине након што је возилом ударио у ограду једног дворишта и покушао да побјегне након чега је услиједила туча у којој је једна особа задобила тешке повреде.
Саобраћајна незгода у којој је причињена материјална штета догодила се јуче око 18.20 часова возач "цитроена" слетио са коловоза и ударио у ограду.
Након тога је услиједио физички сукоб три особе, у којем је једна особа тешка повријеђена, док се љекари нису изјаснили о степену повреда другог учесника и осумњиченог.
Хроника
Троје ухапшених у Бањалуци због дроге
Ухапшен је возач А. Ш. коме се на терет ставља кривично дјело тешка повреда.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини који је наложио да се против А. Ш. достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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