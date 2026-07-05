Logo

Гори код Дрвара већ три дана, пожар захватио минско поље - угрожене куће

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 18:15

Коментари:

0
Пожар код Дрвара
Фото: Срна

У дрварском селу Каменица пожар букти већ трећи дан, ватрогасци и радници шумарије су немоћни јер гори минско поље, а угрожено је двадесетак кућа које се налазе недалеко од пожаришта, рекла је Срни начелник општине Душица Рунић.

"Затражили смо помоћ од Оружаних снага БиХ за ваздушну интервенцију јер се ради о минираном терену, међутим одбијени смо под изговором да се они не смију упуштати у минска поља", додала је Рунићева.

Киша је најављена тек сутра, а с обзиром да гори ниско растиње, ватра се брзо шири.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Дрвар

Минско поље

Коментари (0)

Више из рубрике

Ријека Сава

Хроника

Бјежао од полиције, скочио у Саву и препливао у Хрватску

3 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Сарајлија покушао да избоде мушкарца и жену, завршио иза решетака

6 ч

0
полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

Добојлија пријетио да ће поломити невјенчану супругу и свастику

7 ч

0
На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

Хроника

На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци

9 ч

4

  • Најновије

21

06

Шок на Вимблдону: Сабаленка избачена у осмини финала

20

41

Станивуковић открио на коју листу иде Бореновић

20

13

Станивуковић се повукао пред Бланушом: Одустао од кандидатуре за инокосне функције

19

37

Спортска гимназија у Бањалуци и даље без папира и ученика

19

29

Домаће лубенице ускоро на тезгама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима