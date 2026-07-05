Гори код Дрвара већ три дана, пожар захватио минско поље - угрожене куће

Аутор:АТВ редакција
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У дрварском селу Каменица пожар букти већ трећи дан, ватрогасци и радници шумарије су немоћни јер гори минско поље, а угрожено је двадесетак кућа које се налазе недалеко од пожаришта, рекла је Срни начелник општине Душица Рунић.
"Затражили смо помоћ од Оружаних снага БиХ за ваздушну интервенцију јер се ради о минираном терену, међутим одбијени смо под изговором да се они не смију упуштати у минска поља", додала је Рунићева.
Киша је најављена тек сутра, а с обзиром да гори ниско растиње, ватра се брзо шири.
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