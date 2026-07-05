Мијења се став свјетских и европских сила према БиХ

Аутор:Бранка Дакић
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Сједињене Америчке Државе и Европска унија нису успјели постићи договор око именовања високог представника у БиХ и то је тест односа Вашингтона и европске заједнице према Западном Балкану, пише то британкси лист Гардијан.
У којој мјери се промијенио став Америке и појединих европских земаља према БиХ и како би то могло утицати, не само на будућност ОХР-а овдје, већ на мијешање свјетских сила у унутрашња питања у БиХ? Одговоре има Бранка Дакић.
Супростављене ставове Америке и дијела Европе у вези са именовањем новог високог представника у БиХ треба посматрати у ширем контексту. У фокусу , очигледно, није само име, већ то како велике силе гледају не само на будућност ОХР-а у БиХ, већ и на међународни интервенционизам.
Јасно је да је приступ промијењен. Отворена су врата за нека боља времена и треба то искористити, порука је званичника Српске.
"Ми само треба да будемо мудри, да будемо заједно, треба да разумијемо да су народи и институције једно и треба да разумијемо да је слобода ствар која се сада брани на један сасвим другачији начин и ја сам поносна што сам дио тима за прављење једне сасвим другачије будућности за Републику Српску", каже Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Ја сам дубоко увјерен да је једно нормално и перспективно вријеме пред нама, управо због отварања према свијету, поготово према Руској Федерацији и САД-у", поручује Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Прошло је вријеме међународног интервенционизма и домаћи политичари морају почети сами да се договарају, наратив је који Америка, али и неке европске земље већ дуже вријеме заговарају. Поруке су јасне и недвосмислене, само их треба спровести у дјела.
"Оно што је неопходно за БиХ да би остварила свој унутрашњи и спољни суверенитет, било би добро д ау једном тренутку домаћи политичари буду одговорни за управљање процесима, без било каквог притиска са стране и интервенционизма, је рје то једини начин да БиХ и да се окрене ка својој будућности, без одређених политичких уплитања са стране", каже Бојан Шолаја, Центар за међународне и безбједносне студије.
Да се Доласком Доналда Трампа на власт, однос Америке према БиХ у потпуности промијенио видљиво је не само кроз поруке које шаљу, већ и на кокретним потезима.
"Јуче смо иммали први пут у Братунцу на комеморацији, на обиљежавању годишњице страдања Срба из регије Подриње и Бирч Трамповог савјетника и који је први пут показао једну врсту поштовања и према српском страдању. Такође, виидмо и велико учешће Америке и велико интересовање да њихов кандидат за високог представника буде именован како они то желе", рекао је Невен Ђенадија, Центар за друштвено-политичка истраживања Републике Српске.
Преостало је још само да то схвате они који стране интервенционизам упорно призивају, а ти гласови, углавном, долазе из политичког Сарајева, у којем не крију да БиХ не могу замислити без ОХР-а.
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