Традиционални сусрет пензионера на планини Борја код Теслића

Аутор:Биљана Стокић
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Око 700 пензионера бањалучке и добојске регије окупило се данас на планини Борја код Теслића. Традиционалном сусрету и дружењу пензионера придружили су се и званичници Српске.
Свакодневне бриге и здравствене тегобе данас су остале по страни. Умјесто њих, осмијех, планински ваздух, природа, музика и сусрети са старим пријатељима. На планину Борја код Теслића, традиционално, стигло је 700 пензионера добојске и бањалучке регије.
"Нисам видјела 20 година жену, сад је видјела. Знаш како ми драго, немаш појма", каже Стојанка Тривунчевић, пензионер.
"Баш нам је лијепо, дружимо се, није прва година, дуго година се овдје дружимо тако да нам је сад прелијепо", рекла је за АТВ пензионер Мира Јовичић.
"Значе пуно, упознају се људи, пожеле се и тако", каже Стојан Петровић, пензионер из Котор Вароша.
"Прелијепо, сваке године долазим баш је данас прелијепо", истиче Нада Вујић, пензионер из Станара.
А осим дружења, пензионере су обрадовале и добре вијести. Наставља се повећање пензија. И на то могу рачунати већ од августа.
"Рачунамо да ће августовске пензије бити веће за 3,55 % и да ће једнократне помоћи добити пензионери који имају испод просјечне пензије 120 КМ, а они који имају изнад просјечне пензије 80 марака уз августовску пензију", поручује Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
"Пензије не касне ниједан дан, и што је најважније, што морам рећи, исплате се и неколико дана рпије. Могу рећи са поносом да је Република Српска једина на простору бивше Југославије у децембру уплаћује двије пензије", каже Младен Милић, директор Фонда ПИО Републике Српске.
Пензионери остају приоритет при исплатама из буџета. Најреалнији су и најодговорнији партнер институција, порука је званичника Српске.
"Оно што добијемо са терена, оно што добијемо овдје из Теслића са Борје, са Мањаче, са Сокоца, са наше Романије је нешто што уграђујемо у наше одлуке и желимо да смо са нашим народом. Са радошћу сам данас овдје, истиче премијер Српске Саво Минић.
"Ја знам да су нашим пензионерима најважнији мир и стабилност. Стабилност, стабилно окружење политичко да бисмо могли да извршавамо своје финансијске обавезе на стабилан начин. И ја сам захвална током свих разних мандата и позиција које сам имала пензионери су увијек били један од најпреданијих партнера да у друштву постигнемо мир и стабилност", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
А пензионери чувају и сјећање на све оне, који су кроз ратове, своје животе положили за слободу и отаџбину. Зато су, поводом 4.јула – Дана борца, данас са званичницима Српске, положили вијенац на спомен обиљежје погинулим борцима Народно ослободилачког рата у мјесту Солила на планини Борја.
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