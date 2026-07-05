Станивуковић се повукао пред Бланушом: Одустао од кандидатуре за инокосне функције

Аутор:Стеван Лулић
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Лидер Покрета Сигурна Српска повукао се пред предсједником СДС-а Бранком Бланушом и одустао од кандидатуре за предсједника Републике Српске.
Станивуковић је то саопштио на конференцији за новинаре након сједнице Предсједништва и Главног одбора Покрета.
"Разумјели смо да је СДС донијела своју коначну одлуку и наш партнер је рекао да је Блануша кандидат. Ми смо разумјели да је то коначан став и до овог тренутка када ми имамо ову сједницу тај став се не преиспитује. Ми смо рекли да је наш императив да се постигне јединство и да се донесу промјене", рекао је Станивуковић и додао:
"Да би човјек ишао напријед некада мора да направи корак назад. Ми смо спремни да направимо два корака назад, три корака назад. Ми желимо да се у Републици Српској десе поромјене. Схватамо да данас када истичу сви рокови да нико од наших партнера не жели да направи корак назад, ми смо то спремни".
Како каже, Драшко Станивуковић није приоритет.
"Свјесни да је јединство број један ми ћемо одустати од кандидатуре за предсједника Републике нећемо дати кандидата члана и одустаћемо од мјеста премијера", рекао је да ће ПСС подржати кандидатуре Блануше за предсједника и Маринка Божовића за српског члана Предсједништва.
Станивуковић је додао да је ПСС утврдио листе за Народну скупштину и представнички дом Парламента БиХ.
"Радили смо вриједно и успјели једногласно усвојили смо листе. То значи да су дефинисане листе за Народну скупштину и ПС БиХ. Поносан сам што су Предсједништво и Главни одбор наше листе усвојили", рекао је и додао:
"ПСС излази у пуној снази са дефинисаним листама, са дубоком вјером да ће ово бити наш највећи изборни резултат".
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