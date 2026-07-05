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''Пензионери ризница знања, са институцијама чувају стабилност Српске''

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 15:37

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Минић и Цвијановић са пензионерима
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су пензионери Српске најреалнији и најодговорнији партнер републичких институција.

"Пензионери Репубике Српске су ризница животног, интелектуалног и научног знања који заслужују да будемо добри партнери који дају добре приједлоге", рекао је Минић новинарима на планини Борја код Теслића, гдје је са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић присуствовао традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије.

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Минић је рекао да је ова манифестација прилика за дружење и да се истакне да српски народ никада није био на страни фашизма.

Он је додао да је важно и да се ода почаст свима који су страдали у посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

Цвијановић: Пензионери са институцијама чувају стабилност Српске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас да су за опстанак Републике Српске најважнији мир и њена стабилност, те да су пензионери један од најпреданијих партнера институцијама Српске у очувању ових вриједности.

Цвијановићева је оцијенила да је пензионерској популацији важно стабилно политичко окружење како би Република Српска могла да извршава своје финансијске обавезе.

"Пензионерска популација увијек је ту да са институцијама чува слободу и стабилност Српске", изјавила је Цвијановићева новинарима у мјесто Солила код Теслића, гдје је са премијером Спске Савом Минићем присуствовала традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије.

Жељка Цвијановић

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Овом догађају присуствовали су министар привреде и предузетништва Репубике Српске Раденко Бубић, директор Фонда ПИО Републике Српске Младен Милић и предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић.

Прије званичног почетка манифестације, којој присуствује око 700 пензионера, Цвијановићева и Минић су, поводом обиљежавања 4. јула - Дана борца, у име институција положили вијенац на спомен-обиљежје погинулим борцима НОР-а на Борју.

Вијенце су положили и предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић, делегације удружења пензионера Котор Вароша и Теслића, као и делегација СУБНОР-а.

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Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Пензионери

Теслић

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