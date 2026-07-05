Минић: Важно присуство Трамповог савјетника у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да важно што је савјетних америчког предједника присуствовао помену српским жртвама у Братунцу, оцијенивши да то прави неку врсту једнакости међу жртвама.
"Обрадовало ме што су представници Руске Федерације и Сједињених Држава јуче у Братунцу присуствовали помену за 3.267 убијених Срба из средњег Подриња и Бирча. То прави некакву једнакост међу жртвама", рекао је Минић новинарима у Теслићу.
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Он је истакао да се може разговари о томе да ли је један народ бољи од другог у нечему, али да се не може правити разлика међу жртвама на начин да на помен за једне жртве дођу амбасадори из свих земаља свијета, а да се нико не појави на помену српским жртвама.
"Присуство представника САД јуче у Братунцу је показатељ промјене политике и допринијеће да на помене српским жртвама почну долазити представници других земаља и да се чује да је наша жртва једнака свакој другој. Ми само желимо истину и не тражимо ништа друго осим истине", рекао је Минић.
Он је оцијенио да се мијења однос САД према БиХ, што је, каже процес и не може се десити за један дан.
Навео да је укидање америчких санција и припрема пројеката прича која Републику Српску генерално диже на пиједестал на којем треба да буде.
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"Самим тим БиХ не треба да буде сметња, већ сервис за остваривање пројеката. Увидјели да је сметња на нивоу БиХ", рекао је Минић.
Према његовим ријечима, и ово је један од начина да се покаже да Република Српске гради своје институције и да никога не угорожава.
"Дубоко сам увјерен да је пред нама перспективно вријеме због отварања према свијету и према Руској Федерацији и према САД", рекао је Минић.
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