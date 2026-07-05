Апокалиптични призори у Кини: Олуја гута југ земље, има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање пет лица погинуло је усљед обилне кише на сјеверу Кине, док је тропска олуја на југу земље обарала дрвеће и потапала аутомобиле, пренијели су државни медији.
Двоје мјештана погинуло је синоћ у бујичној поплави у планинском подручју источног дијела области Унутрашња Монголија, јавила је државна новинска агенција Синхуа.
Једна особа се утопила док је чувала стоку, а друга је страдала након што је упала у воду покушавајући да се склони на безбједно мјесто.
Истог дана погинула су још три лица у граду Фушун у сусједној покрајини Љаонинг, око 390 километара југоисточно од тог подручја, пренијела је агенција.
Због невремена у граду Фушун, око 3.600 становника евакуисано је у безбједнија подручја.
На југу Кине тропска олуја "Мајсак" наставила је кретање ка сјеверу према области Гуангси, након што је претходне ноћи погодила сусједну вијетнамску покрајину Куанг Нин са монсунским вјетровима брзине веће од 100 километара на час, преноси Срна.
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