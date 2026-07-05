Аутор:АТВ редакција
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Тампон-зона на граници Русије и Украјине ствара се плански, руска војска значајно напредује, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Већ су постигнути значајни резултати када је ријеч о напредовању наших снага. И нико не треба да сумња да ће та зона бити формирана у обиму који је неопходан за осигурање наше безбједности", поручио је Песков.
Неопходност стварања такве тампон-зоне условљена је агресивном природом кијевског режима.
"С обзиром на агресивну природу кијевског режима, како бисмо осигурали безбједност наших грађана, мораћемо да створимо безбједносну зону, или тампон зону", рекао је Песков новинарима.
Са друге стране, Кијев изводи нападе на цивилну инфраструктуру у Русији.
"Кијевски режим напада наше објекте енергетског сектора, цивилну инфраструктуру која нема никакве везе са војним комплексом или војноиндустријским комплексом - објаснио је портпарол Кремља.
Према његовим ријечима, "то је апсолутно очигледна терористичка природа кијевског режима", преноси Спутњик.
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