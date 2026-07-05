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Ово је осумњичени за покушај убиства: Грађани позвани на опрез

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 13:15

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Осумњичени за покушај убиства у Чаковцу
Фото: Policijska uprava međimurska

Полицијска управа међимурска објавила је фотографију мушкарца осумњиченог за покушај убиства у Чаковцу за којим трага и апелује на грађане да му се не приближавају уколико га уоче, ради властите безбједности, већ да га пријаве полицији.

Из полиције напомињу да су јуче нешто прије 4.00 часа, на паркингу угоститељског објекта у центру Чаковца у пуцњави тешко повријеђена два лица.

У саопштењу се додаје да се интензивно трага за мушкарцем, којег је полиција раније пријављивала, а који се доводи у везу с кривичним дјелима покушај убиства и довођење у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством.

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"Грађани који располажу сазнањима која би могла допринијети његовом проналаску или уоче особу с фотографије, позивају се да о томе обавијесте најближу полицијску станицу или назову број 192", додаје се у саопштењу, преноси Срна.

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Тагови :

Пуцњава Чаковец ноћни клуб

Чаковец

осумњичени

покушај убиства

Хрватска

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