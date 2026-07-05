Цвијановић и Минић са пензионерима у Теслићу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствују традиционалном дружењу пензионера бањалучке и добојске регије у Теслићу.
Овом приликом Цвијановић је истакла да се не смију они који су нас учинили поноснима и који су заслужни за нашу слободу и опстанак Српске.
" Влада предано ради да би се испуниле задане политике, попут повећања и усклађивања пензија. Ја сам захвална пензионерима, јер су они увијек препознавали сваки моменат у нашем развоју, што показују да су солидарни са институцијама Републике Српске. Никада не смијемо заборавити да је највазнији опстанак Српске, што нам управо они сваки дан доказују", рекла је Цвијановић.
Цвијановић је додала да је поносна што је дио тима, који прави неке нове будућности Српске.
"Вјерујем да нам долазе неки љепши и стабилнији дани", напоменула је Цвијановић.
Минић је напоменуо да су пензионери ризница знања, како животног, тако и интелектуалног и научног.
"Треба да будемо најреалнији партнер нашим пензионерима. Са радошћу сам данас овдје", додаи је Минић.
Званичници су ову прилику искористили и да одају почаст херојима, положивши вијенце на спомен-обиљежје подигнуто у знак сјећања на дванаест бораца Првог батаљона Пете козарачке бригаде.
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