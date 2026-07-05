Спремно 100.000 КМ за подстицаје привреди

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Челинац Славиша Блаженовић рекао је да ће у овој локалној заједници у текућој години бити обезбијеђено 100.000 КМ за подстицаје привреди.
"У августу ће бити објављен јавни позив за стартапове за област предузетничке дјелатности-прерада, индустрија, занатство те ИТ сектор које ће општина подржати са 50.000 КМ уз додатних 50.000 КМ које је обезбиједио `Каритас` у оквиру пројекта оснаживања локалних заједница", појаснио је Блаженовић.
Он је додао да ово одјељење активно пружа помоћ привредницима који се пријављују на бројне конкурсе и јавне позиве које је објављивала Влада Српске, односно Министарство привреде и предузетништва.
Блаженовић је напоменуо да је у току израда регулационог плана за формирање индустријске зоне у Старој Дубрави гдје се покушава општинско земљиште ставити у функцију привреде.
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Оцијенио задовољавајућим привредно пословање у овој локалној заједници ове године, осим у дрвној индустрији, те изразио наду да ће ти проблеми ускоро бити ријешени.
"Дрвопрерађивачи су почетком године изразили незадовољни расподјелом трупаца због чега општина Челинац у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и предузећем "Шуме Српске" покушава да пронађе повољно рјешење да би сви били задовољни", рекао је он.
Како је навео, дрвопрерађивачи из ове локалне заједнице се све више оријентишу на домаће тржиште, односно опремање новоизграђених зграда.
Блаженовић је подсјетио да је 15. јуна основан Привредни савјет општине Челинац на којем ће се износити проблеми привреде и предузетника те радити на побољшању сарадње између локалне заједнице и привредног сектора.
Он каже да су на подручју општине Челинац регистрована 462 самостална предузетника која запошљавају око 2.700 људи те додао да се број привредних субјеката повећава сваке године, преноси Срна.
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