Потез за памћење: Мбапе одушевио планету једним гестом

Аутор:АТВ редакција
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Капитен француске репрезентације Килијан Мбапе био је централна фигура меча осмине финала Свјетског првенства против Парагваја, гдје је поред одлучујућег гола са бијеле тачке пажњу јавности привукао и његов људски гест прије самог почетка сусрета.
Током званичног загријавања, нови нападач Реал Мадрида је ненамјерно упутио један снажан ударац који је отишао преко пречке и погодио право у лице несретну навијачицу Парагваја која је сједила у првим редовима иза гола.
Дјевојка је од силине ударца завршила у сузама, а када је француски ас видио шта се догодило, без размишљања је прекинуо загријавање и притрчао до саме ограде како би провјерио у каквом је стању, преноси Аваз.
Kylian Mbappé dio un pelotazo a una aficionada y fue rápido a comprobar si estaba bien.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026
Detalles que marcan la diferencia ♥️https://t.co/4vGQ9IeETA
Мбапе је провео неко вријеме тјешећи навијачицу која је рукама покривала лице, а овај изузетно срдачан и џентлменски чин француског капитена награђен је громогласним овацијама комплетних трибина у САД.
Читаву сцену на друштвеним мрежама потврдио је и угледни француски новинар Жилијан Лоренс, истакавши брзу и емпатичну реакцију прве звијезде "Триколора".
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