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Потез за памћење: Мбапе одушевио планету једним гестом

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 12:46

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Килијан Мбапе тјеши навијачицу Парагваја.
Фото: Screenshot/X

Капитен француске репрезентације Килијан Мбапе био је централна фигура меча осмине финала Свјетског првенства против Парагваја, гдје је поред одлучујућег гола са бијеле тачке пажњу јавности привукао и његов људски гест прије самог почетка сусрета.

Током званичног загријавања, нови нападач Реал Мадрида је ненамјерно упутио један снажан ударац који је отишао преко пречке и погодио право у лице несретну навијачицу Парагваја која је сједила у првим редовима иза гола.

Дјевојка је од силине ударца завршила у сузама, а када је француски ас видио шта се догодило, без размишљања је прекинуо загријавање и притрчао до саме ограде како би провјерио у каквом је стању, преноси Аваз.

Мбапе је провео неко вријеме тјешећи навијачицу која је рукама покривала лице, а овај изузетно срдачан и џентлменски чин француског капитена награђен је громогласним овацијама комплетних трибина у САД.

Читаву сцену на друштвеним мрежама потврдио је и угледни француски новинар Жилијан Лоренс, истакавши брзу и емпатичну реакцију прве звијезде "Триколора".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Килијан Ембапе

Фудбалска репрезентација Француске

Свјетско првенство 2026

Свјетско првенство у фудбалу

Мундијал 2026

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