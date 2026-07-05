Logo
Large banner

ФБИ заплијенио више од 600 дронова током Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 09:02

Коментари:

0
ФБИ заплијенио више од 600 дронова током Мундијала
Фото: Pixabay

Од почетка Свјетског првенства у фудбалу у градовима домаћинима у Сједињеним Државама заплијењено је више од 600 дронова, саопштио је амерички Федерални истражни биро.

"Захваљујући координацији без преседана између служби за спровођење закона, ФБИ и партнери из Министарства унутрашње безбједности заплијенили су више од 600 дронова који су летјели у забрањеном ваздушном простору у свих 11 америчких градова домаћина од почетка турнира", навео је ФБИ на Иксу.

Први пут Свјетско првенство одржава се са 48 репрезентација у три земље - Сједињеним Државама, Канади и Мексику. Турнир ће трајати до 19. јула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Свјетско првентсво

Свјетско првенство у фудбалу

Мундијал 2026

дрон

ФБИ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвено свјетло на семафору за пјешаке.

Бања Лука

Колапс у Бањалуци: Дио града без струје и воде, угашени семафори

1 ч

0
Илустрација - Паре

Свијет

Невјероватна срећа: Два пута добио џекпот на истој лутрији

1 ч

0
Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Друштво

Ево гдје поподне стижу пљускови и грмљавина

1 ч

0
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Емисије

Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

1 ч

0

Више из рубрике

Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.

Фудбал

Французи у четвртфиналу Мундијала: Мбапе из пенала срушио Парагвај

2 ч

0
Канада - Мароко

Фудбал

Један домаћин завршио са Мундијалом: Мароко први четвртфиналиста

13 ч

0
Фудбалери Борца на бини поводом великог јубилеја

Фудбал

Борац прославио 100. рођендан и представио тим за Европу

14 ч

0
Ватромет поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борца

Фудбал

Погледајте ватромет у Бањалуци: ФК Борац слави вијек постојања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

10

12

Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

10

07

Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

09

53

Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

09

45

Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

09

35

Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner