ФБИ заплијенио више од 600 дронова током Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка Свјетског првенства у фудбалу у градовима домаћинима у Сједињеним Државама заплијењено је више од 600 дронова, саопштио је амерички Федерални истражни биро.
"Захваљујући координацији без преседана између служби за спровођење закона, ФБИ и партнери из Министарства унутрашње безбједности заплијенили су више од 600 дронова који су летјели у забрањеном ваздушном простору у свих 11 америчких градова домаћина од почетка турнира", навео је ФБИ на Иксу.
Due to unprecedented law enforcement coordination, this FBI and our DHS partners have seized over 600 drones from restricted airspace across all 11 U.S. host cities since the start of the FIFA World Cup tournament. pic.twitter.com/3qo03ofyXf— FBI (@FBI) July 4, 2026
Први пут Свјетско првенство одржава се са 48 репрезентација у три земље - Сједињеним Државама, Канади и Мексику. Турнир ће трајати до 19. јула.
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