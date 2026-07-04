Погледајте ватромет у Бањалуци: ФК Борац слави вијек постојања

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Борац свечано прославља јубилеј 100 година од свог оснивања.
Манифестација на Тргу Крајине јуче је окупила велики број грађана и навијача који су дошли да обиљеже овај велики јубилеј ФК Борца.
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Небо изнад Бањалуке синоћ је засијало у великом ватромету, праћеном масовном рођенданском бакљадом која је ставила печат на прославу Борчевих првих 100 година.
Како је то изгледало, погледајте у видеу:
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