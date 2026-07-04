Аргентина преживјела драму против Зеленортских Острва: Меси исписао историју

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Аргентине пласирала се у осмину финала Свјетског првенства пошто је, послије драме, продужетака и спектакла, савладала Зеленортска Острва са 3:2!
Меч одигран у Мајамију је донио једну од најлуђих утакмица турнира, а уједно је означио и крај за невјероватног Возињу и његове саиграче, који су приредили навијачима једну од најљепших фудбалских прича на Мундијалу.
Лионел Меси је још једном био у центру пажње, постигао је гол и уписао асистенцију, али је Аргентина морала да се озбиљно помучи како би избегла велику бруку против борбеног и инспирисаног аутсајдера.
Аргентина је од старта меча имала иницијативу, док су Зеленортска Острва стрпљиво чекала прилику из контри. Први озбиљнији ударац виђен је у 16. минуту када је Меси из добре позиције шутирао поред гола, али је већ тада било јасно да ће одбрана ривала имати много посла.
У 19. минуту први пут се истакао голман Зеленортских Острва, Возиња који је сјајном интервенцијом зауставио Месијев слободан ударац и најавио меч живота.
Аргентина је ипак повела у 29. минуту. Меси је погодио за 1:0 и тако уписао свој 20. гол на Свјетским првенствима у 30 утакмица, уз укупно 124 гола у дресу репрезентације. Дјеловало је да "гаучоси" контролишу утакмицу, али Зеленортска Острва нису планирала да се предају.
До краја првог дела виђена је потпуна доминација Аргентине, али без новог гола, док су гости дисциплиновано чекали своју шансу.
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Лудница у Даласу: Египат пеналима до осмине финала
У 61. минуту уследио је шок. Дерој Дуарте је искористио грешку у одбрани и погодио за 1:1, и тако потпуно вратио Зеленортска Острва у меч и унео нервозу у редове фаворита.
Средином другог полувремена услиједио је прави фестивал прилика, али је Возиња потпуно закључао свој гол. У 63. минуту зауставио је стопостотну шансу Месија, а у 71. минуту поново је бриљирао после Месијевог слободног ударца, и тако одржао свој тим у животу.
Аргентина је до краја регуларног дјела потпуно опсједала гол ривала, али није успела да сломи отпор, па је меч отишао у продужетке.
У продужецима је виђен потпуни спектакл.
У 95. минуту Лисандро Мартинез је након Месијевог корнера погодио за 2:1 и чинило се да Аргентина коначно ломи меч.
Међутим, у 105. минуту уследио је нови шок . Сидни Лопес Кабрал је феноменалним голом са леве стране донио 2:2 и покренуо еуфорију Зеленортских Острва.
Аргентина је поново кренула свим силама у напад, а притисак је награђен у 111. минуту када је Ромеро послије Месијеве асистенције погодио за 3:2.
Зеленортска Острва су до самог краја имала шансу да изборе пенале, али је у 117. минуту Емилијано Мартинез спектакуларном одбраном сачувао побједу Аргентине и практично ријешио питање пласмана.
Меч је завршен резултатом 3:2, а Аргентина је прошла даље уз огромну дозу среће и уз озбиљно упозорење пред наставак турнира у којем их чека дуел против Египта. Зеленортска Острва су, упркос поразу, оставила огроман утисак и била на корак од једне од највећих сензација Свјетског првенства, преноси Телеграф.
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