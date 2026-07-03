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Слога почела припреме: Огњеновић преузео кормило, стигло седам Шпанаца

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 20:23

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Фудбалери Слоге
Фото: АТВ

Под тренерском палицом новог шефа стручног штаба Перице Огњеновића фудбалери Слоге упалили су моторе за нову сезону. Главни циљ добојског тима је што раније осигурати опстанак у премијерлигашком друштву.

Током љета екипа је претрпјела бројне промјене, а међу новајлијама посебно се издваја долазак седморице фудбалера из Шпаније. Први човјек клуба Мирослав Кршић нада се да ће нови играчи помоћи Слоги у остваривању што бољих резултата.

Фудбалери Слоге 11. јула крећу пут Златибора на главни дио припрема. Тамо су заказане и припремне утакмице.

Иза Слоге је турбулентна сезона у којој је до посљедњег кола стрепила за опстанак. Добар припремни период биће од великог значаја за наредну која почиње већ осмог августа.

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Тагови :

ФК Слога

фудбалер

фудбалски клуб

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