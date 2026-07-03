Слога почела припреме: Огњеновић преузео кормило, стигло седам Шпанаца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Под тренерском палицом новог шефа стручног штаба Перице Огњеновића фудбалери Слоге упалили су моторе за нову сезону. Главни циљ добојског тима је што раније осигурати опстанак у премијерлигашком друштву.
Током љета екипа је претрпјела бројне промјене, а међу новајлијама посебно се издваја долазак седморице фудбалера из Шпаније. Први човјек клуба Мирослав Кршић нада се да ће нови играчи помоћи Слоги у остваривању што бољих резултата.
Фудбалери Слоге 11. јула крећу пут Златибора на главни дио припрема. Тамо су заказане и припремне утакмице.
Иза Слоге је турбулентна сезона у којој је до посљедњег кола стрепила за опстанак. Добар припремни период биће од великог значаја за наредну која почиње већ осмог августа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
24 мин0
Друштво
29 мин0
Свијет
31 мин0
Градови и општине
40 мин0
Најновије
20
37
20
36
20
23
20
18
20
13
Тренутно на програму