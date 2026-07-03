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Један Лото играч ће сањати број 14: Резултати и извучени бројеви у 53. колу

Аутор:

Стеван Лулић
03.07.2026 20:13

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 53. коло игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Добитна комбинација гласила је 32, 5, 8, 12, 29, 3 и 14.

Један играч је након шест извучених бројева имао прилику да освоји главну премију вриједну милион и 300 хиљада марака.

Он је чекао број 33, али је бубањ избацио број 14.

Он и још два играча освојили су шестице вриједне по више од 14 хиљада марака.

Лото плус

Лото плус премија у овом колу била је вриједна 5.400.000 КМ.

Комбинација која је у овој игри извучена гласи - 24, 17, 28, 13, 34, 16 и 4.

Ни у овој игри није било освајача милионске премије.

Џокер

Игра Џокер такође није имала добитника главне премије.

Извучени Џокер број у овом колу је - 959648.

Иначе, фонд главне премије за Џокер био је 70.000 КМ.

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