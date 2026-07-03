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Нестао младић из Градишке, полиција моли за помоћ у проналаску!

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 13:24

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нестао Миралем Обић
Фото: ПУ Градишка

Миралем Обић (19) из Градишке нестао је прије неколико дана и ПУ Градишка је покренула интезивну потрагу и позвала све грађане да помогну у проналаску.

Како наводе Обићев нестанак пријављен је 2. јула ове године године.

Нестали младић има 19 година, висок је око 185 цм, средње тјелесне грађе, црне коврџаве косе и смеђих очију. По изјави члана породице, непосредно прије нестанка на себи је имао патике зелено-црне боје.

”ПУ Градишка позива грађане да, уколико примјете лице са фотографије, или имају било каквих корисних сазнања, информације пријаве лично најближој полицијској станици или на бесплатан број телефона 122”, саопштила је ПУ Градишка.

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Тагови :

Миралем Обић

Нестанак

нестао младић

потрага

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