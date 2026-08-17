Пожара све више - Српској недостаје ватрогасаца

Аутор:АТВ редакција
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Пожара све више, ватрогасаца, према свему судећи - све мање. Српска располаже са њих 750. Потребно јој је најмање 900. Проблем се не може ријешити ни тако што ћете данас расписати конкурс, а сутра добити ватрогасца. Потребни су приправнички стаж, стручни испит, обука и искуство.
Још већи проблем je што млади овај посао све ријеђе желе да раде. Има и оних који све то прођу, положе испит и онда се ипак не одлуче за овај посао. Разлози? Одговорност, опасност, тежак рад, одрицање, између осталог и зарада.
,,Све је мање и мање заинтересованих младих људи заинтересованих за овај посао. Обично ватрогасци кажу да би радили овај посао морате вољети овај посао – то је на првом мјесту. Овај ризик од посла сигурно је један од главних елемената да се млађи људи можда и не одлучују за овај посао’’, рекао је Горан Стојаковић, предсједник Ватрогасног савеза Републике Српске.
У долини Неретве данима се иде са једног пожаришта на друго. Мањак од око 150 људи можда не звучи много док не почне да гори на више мјеста одједном. Само на подручју Требиња почетком августа ватрогасци су у једном дану имали 11 пожара. Оперативаца на терену, кажу имају довољно. Висока температура, суша и вјетар раде против њих. С обзиром на то да исте екипе морају бити спремне за нову интервенцију, повећањем бројчаног стања – не би се бунили.
,,Њих је увијек мало и да нас је дупло више. Опрема нам је стара и потрошена, просјек старости возила је 17 година. Републичка цивилна управа посљедњи пут дала је донацију возила 2020. године, Градска управа константно улаже у нас – оно што је у њиховој могућности’’, рекао је Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
Највише професионалних, оперативних ватрогасаца има Бањалука, око стотину. У протекле четири године јединица се подмладила, па је тако град на Врбасу постао бројнији за 45 нова ватрогасаца.
,,Ми на конкурсу смо имали довољан број људи да се пријави, довољан број је прошао физичку провјеру и опште услове. Тако да, у суштини од траженог броја кандидата, увијек је било попуњено 100%’’, рекао је Мирослав Малинић, командант Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке бригаде.
Веће ватрогасне јединице попут Требиња, Бијељине, Добоја, Приједора, Градишке и Зворника, углавном броје између 35 и 40 оперативна ватрогасца. У појединим мањим срединама, мање од 20. Када пожар траје данима, те људе неко мора и да одмијени. По свему судећи, све мање младих људи је спремно да обуче униформу и крене тамо одакле други бјеже.
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