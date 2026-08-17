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Зрео за војску није за кафану: Бањалучки кафићи ограничавају улазак за млађе од 23

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Аутор:

Милица Јагодић
17.08.2026 18:30

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Забрана уласка у угоститељске објекте млађима од 23 године
Фото: pexels/Khoa Võ, ATV

Са уласком у пунољетство довољно сте зрели да радите, плаћате рачуне, одговарате за своје поступке или одлучујете о избору власти. Држава може да вас пошаље у рат, али у поједине бањалучке кафиће не можете завирити чак и ако сте напунили 18 година.

Власници бањалучких кафића све више практикују збрану уласка млађима од 23 године у локале.

Ова пракса отвара питање имају ли угоститељи право да пунољетним особама ограниче улаз искључиво на основу њихове старости као и да ли оваква ограничења могу представљати дискриминацију и да ли су у складу са Законом о забрани дискриминације БиХ.

Институција има али одговора нема

Одговор смо потражили у Инспекторату Републике Српске која врши надзор над примјеном Закона о угоститељству. Како кажу, Законом о угоститељству нису дефинисане старосне границе за кориштење различитих угоститељских услуга, те у том погледу не могу дати тумачење да ли оваква пракса представља кршење закона.

Из Привредне коморе Републике Српске кажу да немају довољно информација о томе колико је ова пракса заступљена међу угоститељским објектима у Републици Српској.

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"Када су у питању дискотеке и ноћни клубови, могуће је да поједини објекти оваква ограничења уводе као дио своје пословне политике. Немамо званичне податке о броју угоститељских објеката, односно дискотека и ноћних клубова у Републици Српској, који примјењују ограничење уласка за лица млађа од 21, односно 23 године", наводе из Привредне коморе Републике Српске.

Додају да разлози ове праксе могу бити различити попут привлачења одређене циљне групе као и стварања "специфичне" атмосфере у објекту.

Из Привредне коморе још наводе да су слични примјери заступљени и у земљама у окружењу.

Шта каже закон?

У Закону о забрани дискриминације БиХ у члану 2, наведено је да се дискриминацијом сматра различито поступање укључујући свако искључивање, ограничавање или давање предности које је утемељено на старосној доби, као и да се забрана дискриминације примјењује на све јавне органе као и на сва физичка или правна лица и у јавном и у приватном сектору.

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Док је са друге стране у Закону о заштити потрошача БиХ у члану 7, наведено да је трговац обавезан да продаје производе, односно пружа услуге свим потрошачима под истим условима као и да је трговцу забрањена дискриминација било којег потрошача или одбијање пружања услуга које се могу обавити.

Власници кафића ову политику оправдавају

Власници кафића који његују ову праксу, кажу нам да су јој приступили како би избјегли служење алкохола малољетницима, али ипак, на улазу у објекат стоји забрањено за млађе од 23, а не од 18.

Циљ је пријатна атмосфера, поручују за АТВ.

Међутим, можда проблем нису године него финансијска зрелост за цијене који одређени објекти нуде. Ако је судити по дебљини новчаника онда неки људи никад неће одрасти.

Да ли власници угоститељских објеката треба да имају право да ограниче улазак на основу година старости?

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Тагови :

Бањалука

Кафић

Омладина

пунољетство

забране у угоститељским објектима

Угоститељи

дискриминација

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