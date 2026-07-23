Шта демантују Владо Ђајић и Воља народа Српске?

Аутор:АТВ редакција
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Странка ”Воља народа Српске - др Владо Ђајић” реаговала је нa текст који је објављен на порталу АТВ-а у вези са тучом у бањалучком кафићу ”Маџестик”.
”Сматрамо да су у наведеном тексту објављене нетачне информације којима се наноси штета угледу Воље народа Српске и њеног предсједника др Владе Ђајића. Под пуном одговорношћу тврдимо да ниједан члан Воље народа Српске није учествовао у било каквом инциденту или тучи. Према информацијама којима располажемо, у догађају су учествовала лица која су чланови СНСД-а, а не Воље народа Српске”, наводи се у демантију странке.
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Редакција АТВ-а указује ”Вољи народа Српске” да у тексту нигдје није наведено да су у тучи учествовали чланови њихове, нити било које друге странке, већ активисти. У питању су двије различите категорије појединаца, што би озбиљној организацији, попут политичке странке, требало бити познато.
Напомињемо да особе, које су ухапшене због сумње да су учествовале у тучи у ”Маџестику”, нису једини виновници сукоба. Према тврдњама свједока, али и оштећених, у тучи је учествовало најмање 15 младића. Полиција је идентификована само четири... Идентитет осталих је, по свему судећи, познат ”Вољи народа Српске”, будући да под ”пуном одговорношћу тврде” да ниједан њихов члан није учествовао у инциденту.
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Потребно је указати да странка не демантује да су њихови активисти организовали бесплатну ”Журку за младе”, као што је написано у тексту АТВ-а. Не демантују ни тврдње власника ”Маџестика” Бојана Сладојевића да су га због организације тог догађаја контактирали лично Владо Ђајић и његов сарадник Славко Сувајац, који се на друштвеним мрежама јавно хвалио да је у име ”Воље народа Српске” Централној изборној комисији предао захтјев за овјеру на учешће на предстојећим изборима.
Сувајац је активан на друштвеним мрежама, па је и позив за журку у ”Маџестику” дијелио својим пратиоцима на Фејсбуку. Ради се о објави на страници ”Културни подијум Бања Лука”, која редовно промовише бесплатне концерте и догађаје под покровитељством Владе Ђајића, уз обавезни ”шер” Славка Сувајца.
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У странци не наводе ни да је отпремница за пиће, које је достављено у ”Маџестик”, гласила на Славково име и контакт телефон. Истог Славка који је у ЦИК предао кандидатске листе ”Воље народа Српске” и који јавност обавјештава о догађајима које спонзорише Ђајић и поклонима које нуди младима, попут бесплатних излета, Крајишких вечери или журке у ”Маџестику”.
Наглашавамо да је АТВ, поштујући постулате новинарства, контактирао Ђајића и Сувајца како би одговорили на тврдње које је изнио власник ”Маџестика”, али су наше позиве и поруке игнорисали...
Због тога их питамо ко је организовао и платио журку за младе у ”Маџестику”? Ко је платио пиће, конобаре и раднике обезбјеђења? И на крају, с којим циљем младима поклањају бесплатне журке, концерте или излете?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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