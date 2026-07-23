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Ево какво вријеме метеоролози најављују за сутра

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:50

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Киша
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано уз промјенљиву облачност и свјежије, а послије подне локално је могућа киша.

Ујутро ће бити промјенљиво до претежно облачно, а на истоку понегд‌је уз слабу кишу.

"Прије подне се очекује д‌јелимично разведравање. Локално су послије подне, углавном у брдско-планинским пред‌јелима и на истоку, могући краткотрајна киша или пљусак", саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од 10 до 15, у вишим пред‌јелима од седам, а дневна од 20 до 27, на југу око 30 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана и појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена и јака бура.

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"Увече и наредне ноћи биће претежно ведро у свим пред‌јелима", наводе из РХМЗ-а.

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