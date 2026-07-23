Воља народа Српске: ”Наши чланови нису учествовали у инциденту или тучи”

Аутор:АТВ редакција
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Странка ”Воља народа Српске - др Владо Ђајић” демантовала је наводе из текста који је објављен на порталу АТВ-а под насловом ”Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!
”Сматрамо да су у наведеном тексту објављене нетачне информације којима се наноси штета угледу Воље народа Српске и њеног предсједника др Владе Ђајића. Под пуном одговорношћу тврдимо да ниједан члан Воље народа Српске није учествовао у било каквом инциденту или тучи. Према информацијама којима располажемо, у догађају су учествовала лица која су чланови СНСД-а, а не Воље народа Српске”, наводи се у демантију који је потписао предсједник странке Владо Ђајић.
Додаје се да ће, уколико се деманти не објави, ”Воља народа Српске” поднијети тужбу против АТВ-а и сваког појединца, који је изнио нетачне и злонамјерне наводе.
Хроника
Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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