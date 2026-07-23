Савић за АТВ: Застоји на Бијачи компликују снабдијевање нафтом

Аутор:АТВ редакција
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У јеку љетне сезоне, због скраћеног радног времена инспектора на Граничном прелазу Бијача, превозници нафтних деривата суочавају се са вишeсатним чекањима на улазу у Босну и Херцеговину.
Према ријечима предсједавајућег Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске Ђорђа Савића, тренутна ситуација додатно компликује снабдијевање тржишта у тренутку када су испоруке из Рафинерије нафте Панчево ограничене, а потражња и котације цијена у значајном порасту.
"У ситуацији када се налазимо у јеку сезоне, а испоруке деривата из Рафинерије нафте Панчево ограничене и када се тржиште окренуло луци Плоче и граничном прелазу Бијача, а на то све додамо раст котација и појачану потражњу у последње вријеме, јасно је колики би значај имало растерећење рада на том граничном прелазу. Кад све ово погледамо", изјавио је Савић за АТВ.
Подсјетимо, радно вријеме тржишне инспекције на Граничном прелазу Бијача скраћено је због годишњег одмора једног од инспектора, што је довело до застоја у транспорту.
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