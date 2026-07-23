Кренули на одмор, па доживјели трагедију: ''Возач игнорисао упозорења''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се 12. јула у мјесту Липци, на магистралном путу Котор-Никшић.
У том несрећи погинула је Нишлијка Јована С. (21), док је 16 путника задобило теже или лакше повреде. Минибус са држављанима Србије враћао се са излета у манастир Острог када је слетио са пута и преврнуо се.
Свијет
Срушио се војни хеликоптер у Чешкој
Међу путницима је био и Марјан Ђорђевић (37) са супругом и троје дјеце, који у потресној исповијести за “Блиц” открива како је дошло до стравичне несреће.
Умјесто успомена са одмора, Ђорђевићи су се кући вратили са тешким повредама и траумом коју неће заборавити. Марјан Ђорђевић тврди да је возач возио пребрзо, да је током вожње писао поруке и игнорисао упозорења путника, а да је непосредно прије несреће дјеловао исцрпљено и поспано.
“Мукотрпно смо скупили паре да одведем породицу на љетовање”
У језивим тренуцима након удара, како каже, једино му је било важно да спаси своју дјецу.
Хроника
Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака
Док је његов деветогодишњи син завршио у тешком стању на механичкој вентилацији, Марјан је задобио повреде главе, руке и три поломљена ребра. Његова супруга је сломила руку, а млађа кћерка повриједила кољено.
Каже да је у тим тренуцима само једно питање одзвањало:
– Да ли сте живи? Сакупио сам новац да одведем породицу на љетовање, мукотрпно смо скупили те паре. Кренули смо према Острогу, када смо се враћали одозго, возач је бахато возио, ето замало да изгубимо главе. Возио је баш брзо, опомињали смо га, писао је поруке телефоном. Син ми је спавао у крилу, он је скренуо, ударио у ивичњак и ето шта се десило – каже Марјан у почетку исповијести за “Блиц“.
Према његовим ријечима, једва је успио да спаси живот сину након саобраћајне несреће.
– Ми смо се подигли, звали су помоћ. Возач је позвао жену и рекао да је направио удес, мислим да није звао Хитну. Ја сам спасавао сина, питао жену како је, да ли је жива. Малог сам склонио да се не окрене аутобус на њега да му смрска главу. Мислим да возач није требало да вози, да је био преморен, моја супруга је примијетила и чуо сам кад је рекла: “Е мајсторе.” Замало да изгубимо сви главе – прича Марјан.
Свијет
Српкиња убијена у Даласу: Тијело пронађено у аутомобилу, ухапшен њен партнер
Његов деветогодишњи син задобио је повреду плућа и главе и налази се у тешком стању.
– Кад сам устао, био сам у шоку. Видио сам сина који виси према аутобусу. Главом сам поломио стакло шофершајбне да га спасим и помјерио сам га, онда се преврнуо аутобус. Ја сам имао снаге да дигнемо аутобус, да пробамо да спасимо Јовану, али није јој било спаса. Требало је да се провјерава возач да ли је уморан, да ли може да вози… – истиче Марјан.
Он је, након несреће, превезен у исту болницу као и његов син и супруга, али малишана не може често да виђа.
– Ми смо сви били заједно, само су нам за сина слабо јављали. Старија дјевојчица нема повреда, а средња ћерка има повреду кољена. Збуњене су и уплашене за све, поготово за брата, много га воле и он је сад доста угрожен – испричао је он.
Подсјетимо, трагична саобраћајна несрећа догодила се на магистралном путу Липци–Грахово у Црној Гори, док су се српски туристи враћали са поклоничког путовања из манастира Острог.
Регион
Аутомобилом улетјела у башту кафића, има повријеђених
Мини-бус којим је управљао возач Љ. М. (68) из Котора скренуо је са пута, ударио у камену косину са десне стране коловоза и преврнуо се. Као главни узрок удеса полиција и тужилаштво испитују премор и поспаност возача.
Основно државно тужилаштво у Котору покренуло је поступак и предложило притвор за возача мини-буса због сумње да је одговоран за изазивање саобраћајне несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Хроника
4 ч0
Регион
4 ч0
Свијет
5 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
16
31
16
17
16
16
16
06
15
52
Тренутно на програму