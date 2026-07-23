Морске корњаче изуједале купаче у Хрватској, међу њима и дијете: Љекари издали упозорење

Аутор:АТВ редакција
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У близини Сплита, на плажи у Каштел Лукшићу, догодио се озбиљан инцидент. Према сумњама надлежних служби велика морска корњача ујела је троје купача.
Међу повријеђенима су двије одрасле особе и једно дијете, а сви су затражили помоћ љекара.
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Како преносе хрватски медији, сличан случај забиљежен је и прије два дана у Слатинама на острву Чиово, гдје је морска корњача наводно ујела тринаестогодишње дијете, које је потом превезено на преглед у Хитну помоћ.
Према информацијама Хитне медицинске службе, повријеђени су задобили уједе на различитим дијеловима тијела. Једна особа угрижена је у предјелу задњице, друга у шаку, а трећа у леђа. Један повријеђени упућен је на хируршки преглед, али су све повреде окарактерисане као лакше.
Полиција је потврдила да је евидентирала три случаја. Један од повријеђених изјавио је да вјерује да га је ујела морска корњача, други сматра да је у питању била нека врста рибе, док трећа особа није ни видјела шта ју је повриједило, већ је рану примјетила тек након изласка из мора, пише Далмација Данас.
Полицајци су прегледали подручје и са обале и из службеног пловила, али нису успјели да пронађу животињу нити утврде додатне околности инцидента.
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Докторка Антонија Жанић из Хитне медицинске службе у Каштел Старом упозорила је да се угриз главате морске корњаче не смије олако схватити.
"Посијле угриза неопходно је одмах јавити се љекару како би се процијенила тежина повреде и рана правилно збринула. Не ради се о обичној огреботини коју је довољно дезинфиковати код куће. Постоји ризик од озбиљнијег оштећења ткива и инфекције", упозорила је она.
Иако немају зубе, главате морске корњаче имају изузетно снажан рожнати кљун и јаке вилице којима ломе шкољке, ракове и друге морске организме. Због тога њихов угриз може изазвати нагњечења, посјекотине, подливе, али и озбиљније повреде.
Стручњаци истичу да главате морске корњаче углавном избјегавају људе и да су овакви инциденти веома ријетки. До угриза може доћи уколико се животиња осјети угроженом, ако јој се неко превише приближи, покуша да је додирне или јој препријечи пут.
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Такође, храњење морских корњача или бацање остатака хране у море може довести до тога да животиње почну да повезују људе са храном и прилазе купачима.
Уколико примјетите морску корњачу у води, стручњаци савјетују да јој не прилазите, не покушавате да је додирнете или храните, већ да се мирно удаљите. Ако животиња настави да прилази, најбоље је изаћи из мора, а у случају угриза одмах потражити љекарску помоћ.
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